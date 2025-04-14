逢低入場！高收入族群前進純網銀搶低利信貸投資

純網銀「將來銀行NEXT BANK」搶市，主打信貸利率最低2.1％起，相較於市場平均利率介於6.52~8.75％之間，信貸利率最優可望相差6.65個百分點。以借款300萬元、貸款7年且採一段式利率為例，每月還款金額就差了近萬元，且再端出開辦費最優0元優惠。

據聯徵心中最新統計，截至今年1月為止，30歲以下國人信貸平均利率約8.75％、30~40歲為7.07％、40~50歲則為6.52％，等於是每借100萬元信貸，月還款金額就達14860~15,963元之譜，將來銀行指出，純網銀因可將無實體分行而省下的營運成本，扎實的回饋給客戶，信貸最優利率可望低至2.1%，且開辦費最優亦0元，讓核貸利率就是總費用率，輕鬆申貸。

將來銀行補充，利率最低2.1％、開辦費最優0元等條件如此優異的全線上信貸，絕對要讓更多國人知道，所以活動期間內推薦好友成功撥款且符合資格，可獲1,800元邀請禮。

將來銀行內部統計也顯示，高科技、金融產業、程式設計及網站架設產業、電信業及軍警是40歲以下族群中，最熱情擁抱及使用將來銀行信貸服務的族群，且當中不乏20、21歲年輕人輕鬆申辦將來銀行優惠信貸獲核准，顯示工作愈是忙碌或是需輪班、日夜顛倒的族群，愈是喜好純網銀全天24小時、全年無休的融資服務。

此外，將來銀行近期也發現高收入國人大遷徙至將來銀行，近期就收到不少包含高收入專業人士，甚至是中大型企業的主管的信貸申請，而過往每人上限500萬的額度已不敷使用，因此即日起拉高信貸額度上限至800萬元。

這些平均月收入達6位數、傳統銀行兵家必爭的高收入族群，共同特色是學歷高、精打細算、決策速度快、但工作極端忙碌不易配合傳統分行的營業時間，往往都是在短短的中午休息時間，或是夜深人靜的22時～凌晨1時才打開App以最少的時間完成信貸申請，資金用途幾乎清一色是用於投資理財，貸款期間以7年及8年為大宗，推測與近期市場大幅波動讓高收入客戶見到價值投資的契機，因此選擇最便捷、可直接線上視訊對保及核貸後最快可當日撥款的將來銀行，以最實惠的借貸條件進行融資。

以聯徵中心統計，國人每月新申貸信貸平均金額約介於100～110萬元之間波動，將來銀行觀察，這批經濟實力不俗的高收客申請信貸額度遠高於市場平均，因此火速決定調高信貸額度上限60％，搭配提供最長可到8年分期還款，主打「低利率、高彈性」，無論是投資理財或是規劃人生目標，抑或購置不動產頭期款、海外進修計畫，或企業負責人周轉、調度資金，皆能透過簡便的數位申貸服務快速取得資金，全程免臨櫃、免紙本，盡享高效金融體驗。本次信貸方案結合低利率、高額度與數位化服務，目標是讓客戶體驗更靈活、更智慧的融資解決方案。