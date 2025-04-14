花旗蟬聯《財資》台灣最佳國際銀行

國際金融集團花旗（Citi）再度展現卓越企業金融與投資銀行實力，榮獲國際財經媒體《財資》（The Asset）頒發2025年Triple A永續金融獎，連續第22年獲選為「台灣最佳國際銀行」，同時也拿下「最佳永續金融國際銀行」與「最佳國際企業及機構財務顧問」等十餘項大獎，展現其在台灣市場的深厚耕耘與領導地位。

花旗此次榮獲《財資》2025年獎項橫跨銀行顧問與交易兩大類別，涵蓋：銀行顧問類：最佳永續金融國際銀行、最佳國際企業及機構財務顧問、最佳股權籌資財務顧問、最佳國際併購財務顧問、最佳商業銀行。

交易類獎項則包括：環球晶圓6.89億美元GDR案（最佳海外存託憑證）、緯穎科技14.4億美元GDR與可轉債同步發行（最佳同步發行）、廣達電腦10億美元可轉債（最佳可轉債）、國泰人壽6億美元次順位債（最佳首發債券）、南山人壽7億美元次順位債（最佳保險公司資本債）、鴻海11億美元無擔保聯貸（最佳聯貸）、文曄科技收購Future Electronics Inc.案（最佳併購）。

花旗（台灣）銀行董事長暨台灣區總裁張聖心指出：「花旗以全球超過90個市場的綿密網絡與創新金融解決方案，協助台灣企業拓展國際版圖，也支持外資企業投資台灣。2024年，花旗從全球資本市場為台灣企業籌得近100億美元資金，持續扮演企業值得信賴的金融顧問角色。」

此外，花旗亦在《IFR Asia》與《FinanceAsia》2024年度評選中，被譽為「亞太區最佳債券機構」，並獲頒「亞太區最佳股權與股權連結籌資財務顧問」。花旗亞太區投資銀行主管Jan Metzger強調：「這些榮譽印證我們致力為客戶提供專業建議與最佳解決方案，感謝客戶長期的信任與支持。」

根據Dealogic數據，花旗於2024年協助亞太區企業從全球資本市場籌資超過2,500億美元，顯示其在跨境交易與資本市場操作的領先地位。未來，花旗將持續以全球視野與在地專業，深化對台灣市場的承諾，推動企業永續發展與國際化成長。