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兆豐投信攜手社區共築「樂齡防詐網」守護高齡財富安全

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台灣2025年邁入超高齡社會，根據內政部警政署統計2024年第4季台灣因詐騙造成的財損超過新臺幣200億元，其中65歲以上高齡長者受害最多，許多高齡長者因社交孤立、金融知識落差及不熟悉數位工具，成為詐騙集團首要目標，兆豐投信承襲兆豐金控「發揮正向影響，引領永續發展」使命，與社區攜手建立「樂齡防詐網」，近期在台中市藍興里與公園里舉辦防詐講座，幫助高齡長者認識新型詐騙手法，避免掉入詐騙陷阱。

講座以「5D反詐行動」為主軸，包括「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」，希望民眾對詐騙產生反射性警覺，同時帶入常見詐騙手法，包含網拍詐騙、假投資平台、網路盜用帳號及不法招攬等，並針對最新興起的AI詐騙語音及偽「公家機關」詐騙手法提出警示。

兆豐投信表示，高齡詐騙問題必須從根本解決，透過有系統的金融教育宣導，不僅可幫助民眾防範詐騙，更能守護長輩及弱勢族群的財務安全，講座傳遞的不只是防詐技巧，更包含正確的理財觀念和風險意識培養，讓長者即使面對層出不窮的詐騙手法，較易辨識出其狡詐的騙術。

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