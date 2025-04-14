PwC 攜手500家夥伴推動人才永續 四大策略打造幸福職場

PwC Taiwan宣布持續加入「2025 TALENT, in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」，展現對打造多元、平等與共融職場的長期承諾，期望協助員工在工作與生活之間取得理想平衡，真正感受到企業與他們同行、共創未來的決心。同時，PwC Taiwan也聚焦在靈活調薪、完善福利、多元共融、以及全方位學習等四大核心面向，提出一系列具體可行的人才永續策略，持續為員工打造更具支持性與前瞻性的職涯發展環境。

首先，針對靈活調薪，確保薪資具市場競爭力，PwC表示，將依據市場薪資趨勢、物價變動、內部職位評估及員工表現，靈活調整薪資結構，確保員工的薪酬待遇具備競爭力。

第二，員工福利制度再升級，PwC說明，除了基本的生活保障與休假制度，PwC也提供彈性衣著與彈性工作安排、會計師證照考試支援、激勵獎勵制度、以及多元化的職工活動，鼓勵員工發揮潛力、保持熱情。

第三，推動多元與包容文化，提升職場歸屬感，PwC指出，高度重視多元與包容（D&I），透過舉辦國際婦女節、身心障礙日等活動，搭配互動課程，引導員工提升自我覺察、同理心與跨世代溝通力，打造一個尊重彼此、彼此欣賞的職場氛圍。

第四，打造全方位學習藍圖，促進員工持續成長，為因應不同世代與學習需求，PwC提供多元學習方式，包括專業知識、領導力、職場軟實力與數位技能等，透過實體、線上、虛擬混成等方式，鼓勵員工培養自主學習的習慣。

PwC Taiwan人資長林永智表示，PwC會持續與天下學習及超過500家企業夥伴合作，實踐人才永續行動，攜手為每位職場人創造更美好的未來，讓改變真正看得見。