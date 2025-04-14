2025兆豐銀行‧美利達彰化經典百K自行車賽 熱血登場

「2025兆豐銀行‧美利達彰化經典百K自行車賽」已在4月12日熱鬧登場，本賽事由兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行連續三年冠名贊助，已成為國內最具指標性的單車休閒賽事之一，深受車友喜愛。兆豐銀行今天發布新聞稿指出，此賽事活動由立法委員陳素月、兆豐銀行總經理黃永貞、美利達（9914）總經理曾上原共同鳴笛，號召民眾走出戶外、挑戰自我，讓單車運動成為全民最理想的健康休閒選擇。

黃永貞表示，兆豐銀行長期致力於運動推廣及ESG理念的實踐，美利達更是兆豐在休閒體育領域的重要合作夥伴。自112年起，兆豐銀行連續三年冠名贊助彰化經典百K賽事，該賽事在台灣車友圈極具吸引力，114年報名更是盛況空前，首波開放的4,000個名額，在短短7分鐘內即全數額滿。兆豐銀行除了在財務融資方面支持美利達的營運發展，更積極參與優質賽事，推動綠色運輸、減碳永續行動，成為美利達最堅實的合作夥伴。

兆豐銀行鼓勵同仁培養運動習慣，內部擁有籃球社、羽球社、桌球社等多元運動社團，近年來更由中部熱愛單車運動的分行同仁組成「兆豐Mega車隊」，踴躍參與經典百K賽事。車隊成員每年皆以高度熱情投入挑戰，不僅提升身心健康、增進團隊凝聚力，更積極宣導全民健康、綠色運輸與永續生活的理念。這也與聯合國永續發展目標（SDGs）中的目標3「健康與福祉」相呼應。未來，兆豐銀行將持續鼓勵更多同仁加入單車運動行列，將淨零碳排、減塑綠生活的永續理念落實於日常，實踐企業社會責任。

兆豐銀行與兆豐銀行文教基金會積極落實企業社會責任，每年投入超過千萬元支持各類運動計畫，特別關注基層選手的培育與發展，並選擇適合東方人體質及文化特色的運動項目，如棒球與射箭。長期以來，兆豐銀行持續贊助宜蘭地區國小棒球隊，幫助學童一圓棒球夢；此外，亦深耕花蓮縣玉里地區的學校射箭隊，建立國小、國中、高中的三級培訓制度。114年玉里國中學生更成功入選「世界中學生U15運動會射箭類」國家代表隊，展現基層體育培訓的亮眼成果。透過對體育運動的長期支持，兆豐銀行與民眾建立更緊密的連結，進一步強化企業溫暖且負責任的品牌形象。

長期耕耘基層體育的兆豐銀行與兆豐銀行文教基金會，持續向下扎根，屢獲肯定。在教育部體育署「體育推手獎」評鑑中，兆豐銀行文教基金會已連續多年獲獎，兆豐銀行更於113年榮獲「贊助類金質獎」，展現兆豐金融集團支持台灣基層體育發展的決心。未來，兆豐銀行將持續發揮正向影響力，以「關懷、參與、共榮」的精神深化與基層體育組織的合作，培育更多優秀運動人才，攜手共創健康、活力、永續的社會。