台中銀行持續支持藝文實踐社會責任 推動文化永續發展

台中銀行（2812）秉持「用心盡在其中」理念，長期關注文化藝術發展，實踐企業社會責任，透過贊助藝文活動，促進更多人接觸到古典音樂及藝術創作表演，提升社會的文化素養，為台灣藝文產業注入持續動能。台中銀行表示，贊助不僅是對藝術表演的支持，更是對文化藝術的關懷與承諾的體現，期望透過行動推動文化永續發展。

繼2023年《謝滄益油畫展》與2024年《極境尋光─走進江賢二》，台中銀行持續支持台灣藝術創作，2025年贊助《旗津白玫瑰•25紀事》，協助其推廣至台中國家歌劇院及其他城市巡演，讓更多人透過藝術深入了解歷史與社會變遷。

《旗津白玫瑰•25紀事》一劇由2022高雄文藝獎得主陳欣宜擔任藝術總監，融合聲景音樂、紀實影像與舞踏藝術，以當代表演形式呈現台灣女性在經濟發展中的奮鬥歷程。2023年首演於衛武營國家藝術中心，2024年受邀參與台南藝術節，2025年將巡演台北、台中，透過藝術表達對歷史的致敬。

台中銀行除了長期支持藝文活動，更致力於將藝術融入金融服務空間。以頭份分行為示範據點，特別規劃設置「藝術陳列區」，讓民眾在等候辦理業務的同時，也能欣賞藝術作品，獲得視覺與心靈的嶄新體驗。這樣的藝術氛圍不僅增添文化氣息，也讓金融空間更顯溫潤與人文關懷。台中銀行期盼透過藝術的融入，讓分行不僅是金融服務的場所，更成為城市中的微型藝文場域，推動在地文化的深耕與交流，並提升民眾對藝術的親近感與參與度。

台中銀行將持續推動藝文發展，以實際行動支持文化創作，並誠摯邀請社會大眾共襄盛舉，走進劇場，感受藝術的力量，共同見證這場承載歷史與希望的藝術饗宴。