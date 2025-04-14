遠東銀推十樂元宇宙2.0 讓客戶體驗「馬斯克上太空」

隨著全球對永續發展的持續重視，金融業也積極尋求創新方式，將環保理念融入金融服務之中。遠東銀行（2845）日前受邀擔任元智大學與歐盟EAI（歐洲聯盟創新協會）共同舉辦「SmartZero City 2025 智慧零碳城市論壇」演講者，本次論壇是由EAI亞太區主席暨元智大學全球處副國際長尤淨纓教授擔任大會主席，邀請40位來自全球永續與人工智慧領域的頂尖專家，共同交流智慧城市與淨零碳排的創新策略。

遠東銀在論壇中正式發表全新升級的「十樂元宇宙2.0」，結合ESG理念與數位金融服務，打造出兼具趣味互動與教育意義的沉浸式減碳世界，展現其在永續發展上的具體行動與成果。遠東銀個人金融事業群副總經理張小倩表示，以往客戶辦理銀行業務可能需要開車前往分行、簽署文件和表單，這個過程中都會增加很多的碳排放。透過行動網銀的推廣，遠東銀的離櫃率已達95%，數位獲客率達55%，有效減少紙張使用與交通碳排放。現在更希望透過「十樂元宇宙」，讓客戶不受時間、空間的限制，隨時隨地都能享受金融服務，同時參與環保行動。

在「十樂元宇宙2.0」中，遠東銀設立四大金融奇幻場景，包括宛如宮崎駿天空之城的營業大廳、如臨哈利波特電影的魔法學苑、位於銀河異次元的特色分行。張小倩半開玩笑表示，不只有馬斯克能去外太空，遠東銀的客戶也能在元宇宙裡享受超乎現實的體驗。同時還特別打造ESG樂益特色分行，內部裝潢採用竹編椅等環保材質，模特兒穿著遠東銀環保制服或集團企業遠東新世紀開發的環保世足球衣。客戶還可以在虛擬分行中體驗收集環保標章、關閉大樓電燈、製作環保制服等互動遊戲，從中學習ESG知識並持續關注永續的議題，為地球多盡一份力量。

未來，遠東銀預計擴建樂樂(ㄩㄝˋ)特色分行，將結合演唱會、音樂會等活動，提供金融與娛樂、永續與科技交會的新型態服務空間，並期待與客戶一起在「十樂元宇宙」中探索金融服務的無限可能。