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凱基銀行偕怡和綠電超商簽金錢信託契約 共推綠色金融

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
凱基銀行攜手怡和綠電超商簽訂綠電金錢信託合約，透過信託管理確保專款專用，提升綠電交易的效率及金流安全性。簽約儀式由凱基銀行總經理許維銘（左）與怡和綠電超商董事長朱文煌（右）共同代表簽署。凱基銀行／提供
凱基銀行攜手怡和綠電超商簽訂綠電金錢信託合約，透過信託管理確保專款專用，提升綠電交易的效率及金流安全性。簽約儀式由凱基銀行總經理許維銘（左）與怡和綠電超商董事長朱文煌（右）共同代表簽署。凱基銀行／提供

凱基金控（2883）旗下凱基銀行攜手再生能源售電業者共同推動綠色金融與淨零轉型！凱基銀行日前與怡和綠電超商公司簽訂綠電金錢信託合約，透過信託管理確保專款專用，提升綠電交易的效率及金流安全性，為再生能源市場提供完整多元的交易服務。

凱基銀行積極響應金管會建立永續金融生態圈政策，持續以核心業務推動產業淨零轉型，不僅在投融資上控管並降低高碳排產業的占比，亦積極推動再生能源融資業務，包括太陽能電廠、風能電廠等專案融資，及開發新型態綠色金融商品，如儲能融資、綠電及污染防治等，2024年底綠色授信餘額較2023年底大幅成長超過73％。此次攜手怡和綠電超商簽訂金錢信託合約，將提升綠電買賣雙方交易效率，協助企業加速能源轉型，邁向2050淨零碳排目標。

凱基銀行除透過核心業務協助產業淨零轉型，亦遵循母公司凱基金控的永續金融承諾，訂定永續授信要點及氣候風險管理準則等永續金融政策，將環境、社會、公司治理等ESG議題納入貸後管理機制。凱基銀行亦打造永續生態圈平台，集結產學研舉辦研討會及論壇，邀請客戶一同關注國內外氣候政策、永續金融知識、綠色金融商品、能源管理、污染防治等議題，擴大ESG議合等面向，攜手客戶共同落實永續經營。

凱基銀行持續落實五大ESG核心策略，並運用核心職能，積極推動永續金融商品與服務，協助產業升級轉型，實踐母公司凱基金控的低碳永續經營目標。

凱基銀行 綠電

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