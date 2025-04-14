凱基銀行偕怡和綠電超商簽金錢信託契約 共推綠色金融
凱基金控（2883）旗下凱基銀行攜手再生能源售電業者共同推動綠色金融與淨零轉型！凱基銀行日前與怡和綠電超商公司簽訂綠電金錢信託合約，透過信託管理確保專款專用，提升綠電交易的效率及金流安全性，為再生能源市場提供完整多元的交易服務。
凱基銀行積極響應金管會建立永續金融生態圈政策，持續以核心業務推動產業淨零轉型，不僅在投融資上控管並降低高碳排產業的占比，亦積極推動再生能源融資業務，包括太陽能電廠、風能電廠等專案融資，及開發新型態綠色金融商品，如儲能融資、綠電及污染防治等，2024年底綠色授信餘額較2023年底大幅成長超過73％。此次攜手怡和綠電超商簽訂金錢信託合約，將提升綠電買賣雙方交易效率，協助企業加速能源轉型，邁向2050淨零碳排目標。
凱基銀行除透過核心業務協助產業淨零轉型，亦遵循母公司凱基金控的永續金融承諾，訂定永續授信要點及氣候風險管理準則等永續金融政策，將環境、社會、公司治理等ESG議題納入貸後管理機制。凱基銀行亦打造永續生態圈平台，集結產學研舉辦研討會及論壇，邀請客戶一同關注國內外氣候政策、永續金融知識、綠色金融商品、能源管理、污染防治等議題，擴大ESG議合等面向，攜手客戶共同落實永續經營。
凱基銀行持續落實五大ESG核心策略，並運用核心職能，積極推動永續金融商品與服務，協助產業升級轉型，實踐母公司凱基金控的低碳永續經營目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言