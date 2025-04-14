PwC 揭加密監管十大趨勢：美國轉友善、亞洲加速立法

隨著數位資產快速發展，全球對加密貨幣的監管正加速演進。資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）日前發布《2025全球加密貨幣法規報告》，揭示全球超過50個司法管轄區對加密貨幣政策的變革與趨勢，並指出監理框架已邁向更清晰且一致的方向。

報告重點指出，美國正朝向更友善的加密貨幣監理政策發展，2025年可望釐清證券交易委員會（SEC）與商品期貨交易委員會（CFTC）之間的管轄爭議，為業者提供更清晰的法律依據；亞洲則動作頻頻，香港推動場外交易及託管服務牌照制度，新加坡則制定穩定幣監管架構，強化市場信任。

歐洲方面，雖然歐盟《加密資產市場監管法》（MiCAR）已於2024年生效，但由於各國接軌時間不同，2026年前仍存有監理不一致的情況。中東與新興市場則逐漸建立制度，包括阿聯酋的杜拜VARA與阿布達比FSRA皆積極建構加密資產監管系統，南非與巴林等國也推出交易所與發行商牌照規定。

英國方面，預計自2026年起全面實施加密資產與穩定幣監管，目前已開放監管草案徵詢意見。穩定幣也成為全球關注焦點，各國紛紛訂立專法強化穩定幣的透明度與儲備支持機制。全球亦逐步強化洗錢防制（AML）、資料治理、DeFi風險管理與市場透明度標準。

對於台灣監理政策的發展，資誠金融產業服務營運長吳偉臺指出，加密貨幣無國界的特性帶來許多跨境風險，促使各國政府積極訂立法規，台灣自2023年起陸續開放專業投資人參與虛擬資產ETF複委託，推動保管業務試辦，更於2025年3月底公告《虛擬資產服務法》草案，與國際接軌邁出重要一步。

資誠會計師吳尚燉強調，2025年將是監理制度成熟化的關鍵節點，有助於數位資產市場走出過往的不確定性，並促進傳統金融與金融科技的整合發展，提醒企業應加強內控制度與法規遵循，特別是在缺乏國際會計準則明確指引的情況下，財務處理上需持續關注未來標準的變動。

資誠會計師胡友貞補充，虛擬通貨具備跨境支付與金融效率優勢，但也伴隨稅務與法遵風險，台灣目前對虛擬資產課稅仍沿用既有法令，缺乏專法支持，建議業者密切留意國際標準組織如FATF、IOSCO等制定的新指引，提前因應監理趨勢，避免法規套利。