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富邦金控與子公司積極共享資安情報 唯一獲金管會「雙特優」肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦人壽、證券積極貢獻網路攻擊情報，獲F-ISAC「雙特優」肯定，由金管會資訊服務處處長林裕泰(中)頒發獎座。(富邦金控/提供)
富邦人壽、證券積極貢獻網路攻擊情報，獲F-ISAC「雙特優」肯定，由金管會資訊服務處處長林裕泰(中)頒發獎座。(富邦金控/提供)

為保護客戶資產與個資安全，富邦金控（2881）與子公司共組成聯防團隊，確保可即時應對與掌握網路威脅，並積極響應金管會「資安行動方案2.0」政策，持續與金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）共享網路攻擊情報。富邦金控旗下富邦人壽、富邦證券分別獲頒F-ISAC「113年度會員情資分享表現」保險組、證券組特優，且是唯一獲得「雙特優」的金控公司。

富邦金控董事長蔡明興強調，面對日益嚴峻的資安挑戰，單一組織的力量有限，唯有透過跨機構的情報共享與即時應變，才能有效降低風險。富邦將持續落實資安行動方案2.0的各項政府政策，攜手政府、業界共築資安防線，確保企業營運並守護客戶資訊安全。

富邦金控號召子公司共組聯防團隊，每月與各子公司召開資安例會，進行分享情資與標竿學習等業務報告，同時鼓勵各子公司積極參與公、私部門的資安協作，如F-ISAC、TWCERT（台灣電腦網路危機處理暨協調中心）等，強化內外部金融資安聯防實力。此外，更積極培養內部資安文化，透過資安暨反詐電子報，定期向員工發布最新資安動態、詐騙手法解析及應對策略。隨著網路犯罪日益猖獗，駭客攻擊與詐騙手法不斷演變，內部電子報內容持續涵蓋社交工程、網路釣魚、企業電子郵件詐騙（BEC）、假投資詐騙等最新手法及案例，並提供具體防範建議。透過持續的資安與反詐騙教育，確保每位員工都能成為企業資安防線的一環。

富邦人壽致力於強化資訊安全的風險管理，自2018年3月加入由金管會推動的F-ISAC會員以來，全方位提升資安情資分析與因應能力，並藉此促進金融業資安聯防運作效能。透過建立7x24資安監控機制，自動化找出具有資安風險的威脅資訊並回饋F-ISAC，使其分享給其他金融同業，充分發揮金融資安聯防功效，獲得金管會的肯定，榮獲113年「F-ISAC會員情資分享表現特優機構（保險組）」。

富邦人壽總經理陳世岳表示，各行各業無不面臨來自全球的資安威脅，富邦人壽展現資安治理實力，並認為金融業齊心一致是發揮資安聯防的關鍵一步，共同建立一道更具韌性的資安防線，提升金融業整體資安治理能力，全面守護用戶金融交易安全。

富邦證券以「提早警覺偵測惡意行為」為核心策略，建立自動化監控系統，偵測惡意樣本、指標資訊、攻擊特徵等異常行為，透過情資分享，落實聯防機制，降低資料外洩或盜用風險，並精準攔截網路釣魚、帳戶盜用等金融詐騙行為。

富邦證券不斷投入資源，建構涵蓋事前預防、事中偵測、事後應變的多層次縱深防禦體系，從多方面落實資安治理，致力打造安全的金融服務環境。未來，富邦證券也將持續與主管機關、金融同業共築更嚴密的資安防護網，為客戶打造安全的投資環境，守護客戶資產安全。

展望未來，富邦將深化與F-ISAC的合作，持續共享網路攻擊情資，發揮正向力量，攜手金融同業穩固台灣資安聯防體系。

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