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元大金董事會將改選！ 新董總人選這2人呼聲高
元大金控（2885）公告，將於4月22日召開第十屆董事提名委員會，預計提名5席普通董事與4席獨立董事候選人，並於4月28日提交董事會進行審查。新一屆董事會成員預計將於6月13日的股東常會中正式選出，市場高度關注高層人事局是否出現變動。元大金股價在上周站回5日線後，本周續挑戰10日線反壓。
據金融圈傳出消息，元大金控將比照2019年申鼎籛從總經理升任董事長的模式，安排現任總經理翁健接任董事長一職。而總經理職位則規劃由策略長暨國際事業處執行長黃維誠升任。若此人事案獲董事會及股東常會通過，將為元大金控帶來新的領導組合。
翁健長期深耕元大體系，熟稔後勤與行政管理，擅長整合資源與推動內部制度改革，在同仁眼中是沉穩內斂的「文將」；黃維誠則在國際布局方面表現亮眼，成功帶領元大證券進軍海外市場，擴大版圖，是戰功赫赫的「武將」。一文一武的搭配，被視為強強聯手，預料將為元大金控未來發展注入更多動能。
市場人士分析，元大金控此次高層人事安排具備延續性與穩定性，有助於公司策略執行與轉型布局，外界普遍看好新領導團隊能在國際金融市場持續深化影響力，帶領元大金邁向下一個成長階段。
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