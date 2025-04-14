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股匯雙漲 新台幣早盤升破32.5元改寫逾4個月新高

中央社／ 台北14日電
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照

美國關稅政策反覆，但利空略顯鈍化，今天股匯市雙雙勁揚，新台幣匯率更強彈逾2角，一度升破32.5元，最高觸及32.448元，改寫逾4個月盤中新高紀錄。

美國關稅政策一夕數變，市場解讀美國海關公告半導體和電子產品豁免對等關稅，但美國總統川普今天發文否認，台股開盤後仍大漲近500點，早盤最高20023.63點。

新台幣匯率更是升值氣焰高漲，一早以32.66元開盤後，匯價急升，連破32.6、32.5元兩道關卡，直奔盤中高點32.448元、狂漲2.57角，現在續於32.5元附近盤旋。

匯銀人士指出，美元指數跌破100元整數關卡，有利非美貨幣反彈，國際匯市進入新局面，美元走疲，又有股市上漲、熱錢流入等因素助攻，新台幣因此強勢升值。

值得注意的是，美國海關與邊境保護局上週公告讓半導體和電子產品豁免對等關稅，川普卻發文否認，恐對台股帶來衝擊，匯銀人士認為，經濟前景能見度低，勢必加劇股匯波動，後續仍得看川普關稅進展而定。

美國 關稅

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