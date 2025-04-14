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新台幣匯價升破32.5元 、勁揚逾2角 央行誠意看得到

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣匯率。圖／聯合報系資料照片
新台幣匯率。圖／聯合報系資料照片

台股今早開高，盤中一度漲逾400點，觸及「2萬」整數大關。台北外匯經紀公司今早新台幣匯價也繼續呈現升值走勢，盤中升破32.5元心理及技術關卡，最高匯價來到32.448元，勁升2.57角。央行放手匯價走升，被被市場解讀為，配合國際透明原則，有助於降低外部壓力。

台北外匯經紀公司今早新台幣匯價以32.66元開盤，升值4.5分，隨後一路挺升，衝破32.6及32.5元等關卡，其中32.5元為重要心理面及技術面指標。匯銀認為，32.5元升破後，本周恐再挑戰32.2元。

累計近一周至今天盤中最高價32.448元，新台幣匯率累計強升6.4角，美元指數失守100大關，牽動主要亞幣勁升。

匯銀認為，今早新台幣匯價升破32.5元，升幅比市場預期更大， 展現央行未干預匯價誠意。美國財政部即將公布最新一期匯率報告，市場關注台灣是否會被點名為匯率操縱國。匯銀主管指出，近期新台幣匯率強勢升值，展現我國央行並未刻意壓低匯率，釋出正面訊號。此舉被視為配合國際透明原則，也有助於降低外部壓力。

台幣匯率

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