星展控4離職理專 業界關注

星展銀行上周甫獲金管會核准承作財管二點○的高資產理財牌照，卻驚傳有四名從星展離職的理財專員挨告。據了解，星展併花旗之後，這四名原花旗的理專陸續離職，卻遭星展提告違反「營業秘密法」，這也是多次銀行合併以來，首次傳出銀行控告被合併機構的離職員工，其中還有被告的家中和辦公室都被檢調搜索。

星展銀行（台灣）則回應，日前發現有離職員工涉及違反營業秘密法等情事，已委請律師依法提起相關訴訟，因案件已進入司法程序並由檢調偵辦中，為免影響偵查程序，銀行對此無法透露相關資訊或進一步評論。

金融圈人士認為，客戶跟著理專走是業界常態，甚至很多的客戶「認人不認銀行」，但是星展大動作提告離職理專，甚至還傳出有檢調去搜索，真的是前所未見。