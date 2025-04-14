專家：美債殖利率彈升 慎防評價損失

美債市場近日上沖下洗、罕見出現劇烈波動。金融圈主管分析，美國債券殖利率對美國實體經濟影響巨大，且會透過國際金融市場傳導至台灣，持有大量債券的金融機構，要慎防美債殖利率彈升造成的評價損失。

美國財政部資料顯示，截至今年一月，主要境外持有國合計持有八兆五二六五億美元的美債，和去年十二月大致持平。其中日本為美債最大持有國，持有美債一點○七九兆美元，較去年十二月增持一九五億美元；中國大陸以持有七六○八億美元居次；台灣則排名第十一，持有美債規模二九○四億美元，較去年十二月增持七十九億美元。

金融圈主管表示，債券殖利率與價格呈反向，美債殖利率升高代表價格走低，近期美債殖利率上漲，可能是遭到中國大陸、日本等國家拋售，顯示投資人對川普關稅與美國未來信心低落。

金融圈主管說，美債殖利率彈升，同樣會影響台灣。國內金融機構若持有大量美債，且以市價評估，帳上就會有評價損失。美債殖利率上升也會衝擊美股表現，因債券風險較股市的風險低，在公債殖利率飆高時，投資股市的報酬率又不一定會比投資債券高，會傾向把資金從股市移入債市，造成股票指數下跌。

針對立委建議我國中央銀行可與美國協商，協議降低持有美債利率，央行總裁楊金龍先前回應，「此做法不切實際」，美國公債殖利率是牽動美國金融市場的重要因子，若照此發展，投資人信心會受影響，「美國會先發生金融危機，進而造成全球金融危機。」

金融圈主管分析，全球央行、退休基金、機構投資人等均握有大量美債，若調降持有利率會衝擊市價、引發投資損失，一旦這麼做很可能引起投資人恐慌，導致市場拋售或贖回美債，再度促使美債價格暴跌，恐產生「滾雪球」般的惡性循環。

此外，金融圈主管說，美債殖利率曲線是全球眾多資產定價的基準指標，若公債殖利率波動劇烈，等於市場重要的定價基礎暴起暴落，恐導致金融市場秩序大亂。