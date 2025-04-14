權民搶百萬競賽 三大亮點

經濟日報第15屆「權民搶百萬」實體交易競賽已於3月底正式結束。總計自去年10月起至今年3月底止，為期半年的賽事中，共有三大亮點，包括成功報名人數、成交金額、買進金額等都創近四年來最高。

本屆「權民搶百萬」活動一如既往，獎金、獎品等各式大小獎項豐富，包括AirPods、雲品住宿券、長榮雙人來回機票等；交易績效獎更送出10萬元、5萬元、3萬元等各種現金獎項。

隨著市場交投熱絡，權證「小金搏大利」的槓桿特性、與「損失有限、獲利無窮」的商品特性，受到市場投資人高度青睞，反映在本屆實體交易競賽中，寫下的第一個亮點是：成功報名人數高達7,210人，為四年來最高。

過去三屆活動由於台股處於大箱型整理區間，震盪波動動輒數千點，推動本報權證實體交易競賽的成功報名人數逐年成長；本屆值台股於23,000點高檔震盪，成功報名人數持續升溫，較去年增加7.8%，表現亮眼。

在與本報合作的九大券商中，報名成功人數最多的券商為元富證券，達2,074人，其次為永豐金證券1,799人，第三為元大證券1,030人。其他券商則多介於100餘人至700餘人之間。

伴隨著成功報名人數成長，加上台股行情衝上23,000多點高檔，使得本屆活動出現第二個與第三個亮點，分別是：累計成交金額614.4億元、累計買進金額309.7億元，同為近四年來最高。

在累計成交金額方面，群益金鼎證券成交金額168.3億元最多，其次為元富證券136.2億元，排名第三的元大證券也逾百億元、達104.9億元。三大券商共計成交409.5億餘元，占比高達66.6%。

累計買進金額部分，群益金鼎證券以84.9億元居冠，其次為元富證券68.6億元，排名第三是元大證券的53億元。三家券商合計買進金額為206.6億元，占比為66.7%。