一銀第e理財網 五特色搶鏡

第一銀行積極推動數位理財服務，為提供客戶最好的使用體驗，改版推出全新「第e理財網」數位平台，打造五大亮點特色，包括全新視覺風格、挑選理財商品更簡單快速、數位會員專區、強化個人化服務及一站式理財，從客戶角度出發，創新多元化的理財平台服務及使用介面，帶給使用者嶄新體驗。

第一銀行指出，透過第e理財網一站式平台操作，從理財商品瀏覽、分析、比較及下單交易一次完成，滿足客戶金融理財零距離的需求；第一銀行更升級實體服務搭配數位金融創新，提供財管客戶專屬理財顧問的視訊諮詢，將單向式服務升級為互動式一條龍理財體驗，以精準投放讓客戶獲得投資建議，實踐數據驅動轉型，達成個人化理財服務的理念。

第e理財網將網頁及理財商品資訊進行編排，整合時勢議題開講、同類型商品排行及優惠活動等資訊，搭配最新熱搜關鍵字、關注理財商品績效表現等，協助客戶即時掌握重要資訊；此外，改版上線前還藉由數據洞察，深入解析客戶基金交易行為與特徵，邀請目標客群進行使用者體驗訪談，藉此打造更貼合需求的數位理財體驗，獲得體驗客戶高度評價。

第一銀行為歡慶第e理財網全新開台，即日起至6月30日止推出「第e理財網開台慶」活動，活動期間成為第e理財網會員可享多重好康，完成指定任務還有機會獲得全家咖啡、粉獅幣等好禮，每月更可享關注清單基金標的申購手續費1折起優惠，只要透過第一銀行網路銀行（包含第e個網、第e行動及iLEO App）或有效使用之第三方平台帳號、密碼登入後，即可成為第e理財網會員。