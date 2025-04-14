旅平險網路投保 突破百萬件
透過網路購買保單的民眾愈來愈多，促使網路投保業績大成長。
產險業今年第1季網路投保件數達205.8萬件，較去年同期163.8萬件成長逾25%，總計網路投保金額達13.5億元，較去年同期11.3億元，年成長近二成。其中，旅平險（含旅遊不便險）網路投保件數在今年3月就累積突破百萬件，占整體網路投保逾六成，投保金額則突破4億元大關。
據產險業統計，3月網路投保件數達74.9萬件，較去年同期57.1萬件，大幅成長逾三成，總計網路投保金額達4.8億元，較去年同期3.9億元，年成長23.2%；累計今年前三月網路投保件數達205.8萬件，較去年同期成長逾25%，總計網路投保金額達13.5億元，較去年同期11.3億元，年成長近二成。
依產險類別來看，汽車險、旅行綜合險及機車險是前三月網路投保簽單保費前三名，保費分別為4.6億元、4.3億元、4.1億元；但若依成長率最高則是旅行綜合險，前三月網路投保件數達133.6萬件，比去年提早一個月突破百萬大關，較去年同期旅綜險網路投保件數96.3萬件，年增38.8%，簽單保費達4.3億元，亦較去年同期成長逾四成。
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