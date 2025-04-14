產險Q1簽單保費 跳增11%

產險業今年第1季簽單保費出爐，累計簽單保費達757.6億元，較去年同期679.3億元，年成長逾一成，達11.5%，其中，第1季成長最多的險種為工程險，成長率高達六成，航空險、健康險、天災險、火險等，成長率皆為一成以上，帶動整體簽單保費成長。

根據產險業統計，19家產險公司3月的簽單保費收入總計約236.5億元，與2024年3月保費總收入215.3億元相比，成長9.8%；累計今年第1季簽單保費達757.6億元，較去年同期679.3億元，增加78.3億元，年成長11.5%。

統計第1季簽單保費，工程險因各大產險持續拓展綠能、離岸風電等保險業務，簽單保費大幅成長，累計第1季簽單保費達70.6億元，較去年同期43.3億元，增加27.4億元，年成長率達63.2%。

在旅遊人口持續增加的加持下，航空險第1季保費來到3.4億元，相較去年同期2.7億元，年成長25.1%；火險受到國際合約容量緊縮及再保險費率的上升影響，簽單保費維持成長的態勢，累計第1季簽單保費來到59.8億元，較去年同期51.6億元，年成長一成五。

此外，3月汽車市場掛牌數達3.7萬輛，比2月大幅成長35.5%，與去年同期相比，則衰退9.8%。以絕對金額來看，產險第1季簽單保費金額第一名仍為汽車任意責任險，簽單保費達168.5億元，年成長6.6%；車體損失險簽單保費達134.5億元，年增逾2.9%，第1季整體汽車險簽單保費達336.4億元，占第1季簽單保費四成以上。

以兩大產險來看，富邦產險3月整體簽單保費59億元，較去年同期成長16%，其中商業火險成長241%表現最亮眼，帶動企業保險簽單保費較去年同期成長41%。累計前三月簽單保費收入192.5億元，年成長15%，簽單市占率25.4%，較去年同期增加0.7%。

國泰產險3月簽單保費29.5億元，累計簽單保費96.6億元，年成長12%。