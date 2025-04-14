台新挺運動賽事 年輕人好感度提升

台新秉持「認真，讓美好永續」的精神，善盡企業社會責任，同時台新經常與運動賽事合作親近年輕族群，並藉由舉辦品牌主題活動，結合線上與線下行銷，增加年輕人對企業好感度。

台新表示，與年輕人站在一起，2017年起贊助HBL高中籃球聯賽，扎根基層運動，同時幫助年輕選手，勇敢實現夢想。

2020年起跨足職籃領域，冠名贊助福爾摩沙台新夢想家球隊， 2023年更籌設台新育樂、成立臺北台新戰神球隊，擴大對大型運動賽事的支持，以台北和平館作為主場，打造完善的比賽環境，幫助球隊成軍首年即闖入T1職籃聯盟冠軍戰，增加年輕人對企業好感度。更藉由導入台新RICHART、RICHART LIFE產品、廣告與吉祥物至球場之中，提升與球迷互動機會。

此外，台新也會不定期舉辦品牌主題活動，結合線上與線下行銷，發送活動贈品給球迷，藉此吸引年輕群眾的支持。

台新善盡企業社會責任，自2005年開始，深入921大地震重災區南投縣國姓鄉，發起「奮發種子灌溉計畫」，贊助支持南投空手道隊，幫助當地孩童透過空手道專長繼續升學，20年來已累積獲得超過1,900面獎牌，更培育出谷筱霜、辜翠萍等多位亞運金牌好手，成為台灣國家隊與國手的搖籃。2011年起接連贊助支持曾雅妮、錢珮芸、蔡佩穎、陳之敏、黃亭瑄等女子高球好手，幫助女性選手挑戰自我，躍上國際舞台。

台新指出，已投入數億元支持運動選手與賽事，並連續三年蟬聯「體育推手獎」殊榮、連續四屆獲得教育部體育署運動企業認證，成為國內運動企業標竿。未來會繼續以「取之於社會、用之於社會」的理念，投入各項運動及公益慈善活動，讓善的循環得以延續。