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獨／不能好聚好散？星展4離職理專驚傳挨告 同行：前所未見

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
星展4名離職理專驚傳挨告。圖／本報資料照片
星展4名離職理專驚傳挨告。圖／本報資料照片

星展銀行上周甫獲金管會核准承作財管2.0的高資產理財牌照，卻驚傳有4名從星展離職的理財專員挨告。據了解，這4名理專都來自花旗銀行，星展併花旗之後，陸續從星展離職，卻遭告違反「營業秘密法」，這也是多次銀行合併以來，第一次傳出銀行去告被合併機構的離職員工，甚至這4名理專之中，還有人的家中跟辦公室都被檢調搜索。

星展銀行（台灣）則回應，日前發現有離職員工涉及違反營業秘密法等情事，已委請律師依法提起相關訴訟，因案件已進入司法程序並由檢調偵辦中，為免影響偵查程序，銀行對此無法透露相關資訊或進一步評論。

不僅知道這些消息的前花旗離職員工為被告的理專抱屈，被問及此事的金融圈人士多認為，在業界客戶跟著理專走這個是常態，甚至很多的客戶是認人不認銀行的，但是星展這麼大動作的去告離職理專，甚至還發動檢調去搜索，真的前所未見。

消息傳出之後，在金融圈廣受議論，尤其近來金金併、金銀併風起雲湧，接下來銀行合併之後，理專因為水土不服而離職的情況也會越來越多，但到底所謂銀行所要求的「競業禁止」的界線在哪裡？是否合理，及是否有抵觸勞基法的規定？這也將影響理專的工作權是否有被妥善保護，而星展對此事的處理，及金管會、勞動部的態度，更引金融圈高度矚目後續的發展。

也有星展銀行內部消息傳出，經營高層三申五令的要分行臨櫃人員隨時注意「有沒有離職員工帶客戶來櫃檯提款匯錢」，在財富管理業務上面搞得一片風聲鶴唳，認為雖然星展買下了花旗消金業務，但是這種處理的方式讓員工壓力都非常的大。

一位法界人士指出，在法理上星展就是用嚴格的標準來認定，「客戶資訊」就算營業秘密的範疇，但是法界人士都認為有爭議，因為這些客戶資訊，很多也是從公開管道，或是其他同業那裡就可得知，尤其銀行所謂的「競業」條款，對員工也沒有補償，光是這種僱傭合約，就不見得合乎勞基法的規定。此外，勞基法第9之1條規定，倘若競業禁止的期間、區域、職業活動的範圍和就業對象，超過合理範疇的話，雇主將不能和勞工作離職之後的競業禁止約定。

星展和離職員工所簽訂的僱傭合約中，要求離職後六個月不能以任何形式勸誘客戶、員工等，對此法界人士也指出，所謂的勸誘，有許多是主觀認定，並非是客觀事實，但銀行若要以此對離職員工興訟，的確會造成員工很大的心理壓力，尤其這份僱傭合約是否合理？客戶資料到底算不算商業秘密？商業秘密的範圍能無遠弗屆到何種程度？這些都有再商確的必要性。尤其是商業秘密法一般使用於上市公司之間在技術專利保衛戰居多，但現在外商銀行卻用商業秘密法來告台灣的理專，甚至因此可使檢調到理專家中或辦公室搜索，這也真的很奇怪。

星展銀行 理專 花旗 離職

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