找不到客戶！壽險OIU保單連八個月沒開市

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

據金管會統計，2025年前二月國際保險業務分公司（OIU）壽險保單持續「掛蛋」，等於從2024年6月起，OIU已經連續八個月沒開市，完全沒有賣出任何一張新保單，保險局副局長陳清源坦言，前二月完全沒有新契約件數，是因投保客戶減少。

金融圈憂心，川普關稅戰讓全球股、債、匯市風雲變色，富豪戶資產大縮水，恐讓本就「等無人」的OIU雪上加霜。

為提振OIU銷售業績，金管會3月宣布，准許保險業的OIU可自行研發設計「指數型萬能壽險」保單，最快拚2025年第三季新保單問世。

一家壽險業者說，這檔指數型萬能壽險保單，最大優勢是可以追蹤指數，該保單有設一個追蹤指數帳戶，依照追蹤指數的績效表現，反映在宣告利率上，例如追蹤S&P 500指數，報酬會反映在保單帳戶價值。

但是，川普關稅戰讓全球股市崩跌，這「指數型萬能壽險」保單不論追蹤甚麼指數，報酬率可能都不太好看，加上多數海外企業戶也正忙著調整混亂的供應鏈，這張創新保單能否替OIU「破蛋」，市場都持保守態度。

OIU業績差，OBU放款動能也出現隱憂。據金管會2025年2月底統計，銀行業OBU放款餘額2兆4547億元，月增0.15%，年增11.7%終結連四個月成長，放款動能趨緩。

一家銀行主管說，川普對等關稅暫緩90天，企業供應鏈移轉料出現「急短單」讓OBU放款大增，但中長期一旦中美貿易戰未歇，全球經濟陷入衰退，將讓貿易量大減，企業資金需求急凍，恐讓OBU放款動能堪憂。

保單 壽險業

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