智慧經營／台新證券總經理陳立國 承銷業務 坐穩前段班

台新證券憑藉團隊堅強實力，近年承銷業務繳出亮麗成績單。台新證券總經理陳立國指出，將結合台新金控（2887）資源，聚焦半導體、人工智慧（AI）、ESG等具發展潛力的產業領域，以未來每年承銷件數及金額維持前三名為努力目標。

陳立國是台大財金所碩士，在投資銀行領域擁有超過26年經驗，早年服務於台証證券資本市場部，後來跟隨團隊轉移至台新證券，歷任資本市場處執行副總經理、總經理室資深副總經理等職務，並於2024年8月1日升任總經理。

主辦IPO競拍 創多項紀錄

台新證券近年來承銷業務表現突出，擔任主辦的多件指標案受到市場矚目，舉例來說，2019年和潤創下台灣IPO競拍史上最大量等多項紀錄、2025年印能科技締造首次申購價超過1,000元等，其他如富世達、台灣虎航等則是掛牌後股價大幅飆漲，挹注公司潛在獲利。

陳立國透露，台新證券今年IPO案除了印能科技外，還有光焱科技、新代、竑騰科技、威力德生醫、榮田、生合等，所屬行業包羅萬象，預計承銷件數仍有機會維持前段班，若部分籌資案能順利完成，將有助於將金額進一步衝高。

他表示，台新證券近兩、三年承銷主辦案件位居前兩名，未來將聚焦半導體、AI、IOT、5G及ESG等產業領域，積極推動與大型企業集團在IPO、SPO、財顧專案等項目合作，持續累積併購成功案例，提升品牌知名度，努力維持承銷件數及金額排名前三名。

台灣證券交易所近來力推創新板，陳立國認為，最主要關鍵在於把標的「估值做好」，且有「不同故事」，雖然一家技術非常紮實、有潛力的新創公司，現階段獲利不一定「很好看」，但未來股票掛牌後，投資人願意給較高的估值，這個板塊就有機會成功。

在經紀業務方面，陳立國宣示，將深化與投信公司等專業機構投資人合作，並持續推動小額穩健投資商品，讓台新證券成為最能幫年輕人開始投資的券商。投資業務則採取在風險與利潤之間取得平衡的策略，以維持穩健的投資績效。

落實綠色生活 拚營運淨零

台新證券去年受惠資本市場熱絡，帶動經紀手續費收入成長。雖然川普2.0引發金融市場動盪，陳立國分析，台灣擁有完整人工智慧（AI）產業優勢，仍有機會受惠，預估今年上市櫃日均成交量約4,800億元，台新證券獲利會持續成長。

談起台新證券配合台新金控永續辦公室推動ESG的進展，陳立國表示，除鼓勵員工透過專屬的「ESG悠遊卡」改變通勤習慣，以落實綠色生活之外，今年也預計舉辦分公司節電競賽，期降低整體用電量度數及碳排放量，台新證並已標得台電每年10萬度五年期合計共50萬度的綠電，逐步達成金控SBTI目標，朝自身營運淨零路徑方向前進。