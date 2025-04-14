快訊

大阪世博開幕 84展館亮相 會場「大屋頂環」成亮點

前二月OIU掛蛋 連八月未開市

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

據金管會統計，2025年前二月國際保險業務分公司（OIU）壽險保單持續「掛蛋」，等於從2024年6月起，OIU已經連續八個月沒開市，完全沒有賣出任何一張新保單，保險局副局長陳清源坦言，前二月完全沒有新契約件數，是因投保客戶減少。

金融圈憂心，川普關稅戰讓全球股、債、匯市風雲變色，富豪戶資產大縮水，恐讓本就「等無人」的OIU雪上加霜。

為提振OIU銷售業績，金管會3月宣布，准許保險業的OIU可自行研發設計「指數型萬能壽險」保單，最快拚2025年第3季新保單問世。

一家壽險業者說，這檔指數型萬能壽險保單，最大優勢是可以追蹤指數，該保單有設一個追蹤指數帳戶，依照追蹤指數的績效表現，反映在宣告利率上，例如追蹤S&P 500指數，報酬會反映在保單帳戶價值。

OIU業績差，OBU放款動能也出現隱憂。

保單 保險 壽險業

延伸閱讀

台股連2天大反彈！宣布限空令再實施1周 金管會透露擔心這件事

獨／憂保單解約潮升風險 保險局將逐日要求壽險業回報4大項目

防保單遭詐 金管會：保戶可指定聯絡人預警異動

審核怎通過？父狂買29保單「保費破2千萬」 女兒崩潰：他月薪不到2萬

相關新聞

境外金融前二月獲利倍增 稅前盈餘5.4億美元

據金管會統計，2025年前二月銀行、證券和保險等三大境外金融中心稅前盈餘5.43億美元，年增1.25倍，更達到2024年...

新一代癌症險 保障更全面

根據衛生福利部公布的最新2022年癌症登記報告，最新癌症時鐘平均每4分2秒有一人罹癌，比2021年快轉17秒。癌症連續4...

美債上沖下洗 慎防評價損失

美債市場近日上沖下洗、罕見出現劇烈波動。金融圈主管分析，美國債券殖利率對美國實體經濟影響巨大，且會透過國際金融市場傳導至...

權民搶百萬競賽 三大亮點

經濟日報第15屆「權民搶百萬」實體交易競賽已於3月底正式結束。總計自去年10月起至今年3月底止，為期半年的賽事中，共有三...

專家：美債殖利率彈升 慎防評價損失

美債市場近日上沖下洗、罕見出現劇烈波動。金融圈主管分析，美國債券殖利率對美國實體經濟影響巨大，且會透過國際金融市場傳導至...

星展控4離職理專 業界關注

星展銀行上周甫獲金管會核准承作財管二點○的高資產理財牌照，卻驚傳有四名從星展離職的理財專員挨告。據了解，星展併花旗之後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。