前二月OIU掛蛋 連八月未開市

據金管會統計，2025年前二月國際保險業務分公司（OIU）壽險保單持續「掛蛋」，等於從2024年6月起，OIU已經連續八個月沒開市，完全沒有賣出任何一張新保單，保險局副局長陳清源坦言，前二月完全沒有新契約件數，是因投保客戶減少。

金融圈憂心，川普關稅戰讓全球股、債、匯市風雲變色，富豪戶資產大縮水，恐讓本就「等無人」的OIU雪上加霜。

為提振OIU銷售業績，金管會3月宣布，准許保險業的OIU可自行研發設計「指數型萬能壽險」保單，最快拚2025年第3季新保單問世。

一家壽險業者說，這檔指數型萬能壽險保單，最大優勢是可以追蹤指數，該保單有設一個追蹤指數帳戶，依照追蹤指數的績效表現，反映在宣告利率上，例如追蹤S&P 500指數，報酬會反映在保單帳戶價值。

OIU業績差，OBU放款動能也出現隱憂。