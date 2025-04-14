境外金融前二月獲利倍增 稅前盈餘5.4億美元

據金管會統計，2025年前二月銀行、證券和保險等三大境外金融中心稅前盈餘5.43億美元，年增1.25倍，更達到2024年全年獲利的三成；惟金融圈示警，美國川普關稅海嘯未歇，美元重挫、美債殖利率狂飆，替境外金融中心獲利前景埋下陰霾。

境外金融中心是指3O，包括銀行國際金融業務分行（OBU）、國際證券業務分公司（OSU）、及國際保險業務分公司（OIU），又以OBU獲利貢獻占逾95%為主力。

三大金融境外中心前二月獲利 圖／經濟日報提供

一家銀行主管說，今年前二月OBU獲利大賺173.5億元台幣有三大主因，一、2月美債價格漲、殖利率下跌，讓OBU債券評價利益增加，二、美國降息效益顯現，OBU資金成本下降，三、去年OBU轉銷呆帳多，今年有收回呆帳推升獲利。

惟一場「川」風暴，恐將獲利全數吞噬。該主管說，川普關稅政策讓4月美元大貶，美債價格大跌、殖利率反向大漲，使金融業手上持有美債評價利益大減，這兩大利空都將讓境外金融中心獲利承壓。

金管會公布銀行、證券和保險業等金融三業境外金融中心獲利。2025年2月單月59家銀行國際金融業務分行（OBU）稅前盈餘93.3億元，月增16%，累計前二月大賺173.5億元寫近五年同期新高，年增1.22倍。

銀行局主秘王允中說，2月OBU獲利月增是因銀行債券投資淨收益增加，累計前二月年增則是因去年轉銷呆帳多，今年有收回呆帳，推升獲利所致。若以臺銀2月底美元對台幣結算匯率32.805元，前二月獲利約折合5.29億美元。

主力是自營業務（投資海外有價證券）的國際證券業務分公司（OSU），2月稅前盈餘1,320萬美元，累計前二月賺967.3萬美元，單月和前二月均較去年同期全部「虧轉盈」。

證期局副局長高晶萍說，2月與前二月虧轉盈，是因2月美債殖利率走低，信信用利差維持較低水準，推升獲利。