保險小百科／保單價值準備金 支應借款、解約金
保單價值準備金，簡稱保價金，是指保單的價值。保單價值準備金=我們繳的保費－保險公司的成本（包含理賠成本）後，存放在保險公司的錢。這筆金額會依約定利率逐年累積，成為支付未來的保險金。
如果我們有資金需求時，可以提前解約，此時保險公司會以保價金的金額，扣除一些必要費用後，將解約金退還給保戶，抑或我們也可以向保險公司申請保單借款，保價金就會是可借款額度比例限額計算的基礎。
依照保險法規定，保單價值準備金指人身保險業以計算保險契約簽單保險費之利率及危險發生率為基礎，並依主管機關規定方式計算之準備金。簡單來說，保單價值準備金基本的計算方式，將保戶已繳保費扣除保險公司必要支出（例如行政作業費用理賠準備費用）後，再乘以死亡率和相關預定利率。
保價金也會影響解約金的高低，解約金計算方式是以保價金再乘上一定比例，每家保險公司計算方式可能不同，而每一種保險種類的計算公式也會不一樣，要依照當初簽署的保單條款為主。
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