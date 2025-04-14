退休金算盤／勞保收支失衡 恐年年擴大

勞保最新統計指出，2024年勞保普通事故保費收入與支出短絀約665億元，這是勞保自2017年首度入不敷出後，連續第八年收支逆差，短絀金額為八年最高，主因是領取勞保老年給付人數愈來愈多，加上通膨調升給付，致老年年金給付快速成長。

勞動部保險司司長陳美女表示，雖然勞保連八年當年度收支失衡，但因2024年政府撥補勞保1,300億元，加上2024年底勞保基金收益數達1,629億元，整體勞保仍有逾2,264億元節餘，足以支應近年老年給付，請勞工不要擔心，政府會負起最終支付責任。

勞保自2017年開始出現收支失衡，即當年度入不敷出。勞保局官員表示，勞保已經進入成熟期，因高齡化、少子化的緣故，收不抵支的趨勢很難避免，未來每年都會呈現逆差，這將是勞保長期趨勢。

勞保於2017年首次出現短絀275.3億，之後每年依序短差252.9億、228.1億、486.9億元、288億元，2022年為386.1億元，2023年則擴大至近446億元；2024年持續擴大至665億元，創歷年新高。

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為何2024年勞保收支逆差明顯擴大？勞保局統計指出，2024年底勞工保險投保人數1,048萬人，平均投保薪資35,180元，勞保普通事故應計保險費為4,881.28億元，但實計保險給付高達5,546.3億元，差短665億元。其中，勞保給付最多請領的項目是老年給付，給付高達5,028億元，已經超過勞保全年度保費收入。

根據歷史數據，2017年至2019年，勞保每年老年給付金額約3,400億元起跳，最高不超過3,800億元，但自2020年起，正式突破4,000億元，且每年以至少百億元的速度增加，至2023年已達4,682億元。2024年全年老年給付金額更一舉突破5,000億元，來到5,028億元新高水準，增長速度猶如滾雪球般擴大。由此可見，未來勞保年年收支失衡，而且短絀只會愈來愈擴大。

勞保老年給付分為「一次給付」及按月給的「老年年金」。因目前請領老年年金給付占92%，統計顯示，2024年底老年一次給付有逾8.9萬人，請領851.8億元；截至2024年底，請領老年年金給付則有187.1萬人，給付金額高達4,176.2億元。

勞保局表示，隨著高齡人口成長，2024年底請領老年年金人數增加近15萬人，人數也在增加中，老年年金是累滾的概念，已經請領的人會繼續領，且活愈久領愈多，愈是後期給付金額將愈膨脹。

此外，近年全球通膨高漲，勞保局近年多少調升勞保給付，以2024年為例，就調升八個年度、逾90萬退休勞工年金給付，調幅最高預計達7.59%，都是歷年規模最大、調幅最高之調整。這些都是勞保收支失衡將會年年擴大的主因。

儘管勞動部一再重申，近年來政府持續撥補勞保，加上近年勞保基金收益數表現優異，使得整體勞保基金來到1兆919億元歷史高水位；但從勞保年年收支失衡、老年給付滾雪球般成長之情況，反映勞保體質不健全，存有長期、難解之隱憂。