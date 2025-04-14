專家教你保／規劃實支實付醫療險 有眉角

為讓醫療險回歸「損害填補」本質，金管會推動的實支實付醫療險新制，已於去年10月上路，讓副本理賠走入歷史。許多保險公司已調整產品設計，新型實支實付醫療險開始朝向「不保證續保」機制。因此選購保單時，需特別留意續保條款，充分評估保障穩定性，選擇符合自身需求的產品，確保長期醫療保障無虞。

面對實支實付新制與新商品，國人在規劃保險時，應考量三大重點，第一，一次買足保障額度：根據新制規定，實支實付醫療險理賠需提供正本收據，若投保兩張以上住院醫療保險，需先向第一家保險公司申請理賠，並取得「差額證明書」及收據影本後，再向第二家申請餘額理賠。為簡化理賠流程，建議選擇一家保險公司，一次性購足所需保障額度，避免申請差額理賠的繁瑣程序，也能降低未來可能面臨保障缺口的風險。

額度方面，因實支實付醫療險可涵蓋非健保給付的高額醫療費用，為確保充足保障，建議「住院醫療費用保險金」（即醫療雜費部分）額度至少20萬元，若預算允許提升至30萬元將更充裕。

圖／經濟日報提供

第二，留意續保問題：實支實付醫療險多為一年期的附約商品，應優先考量續保年限較長且具保證續保機制的產品，以確保未來健康狀況惡化後仍能續保。同時，需留意保單的最高續保年齡，避免因年齡限制導致保障中斷，然而，一年期保險商品的保費通常隨年齡增加逐年上漲，選購時應特別注意費率變化。

市場趨勢顯示「不保證續保」的實支實付醫療險可能成為未來主流，為降低高齡階段保障中斷的風險，可考慮具備高齡實支實付機制的終身醫療險，例如「新光人壽實全實美醫療終身健康保險」，75歲前提供日額型保障，76歲後轉為實支實付模式，保障至終身，能有效因應高齡醫療費用攀升，並解決續保問題。

第三，全面升級醫療保障：隨著實支實付新制上路，申請理賠需提供收據正本。同時，住院期間的開支不僅包括醫療費用，還可能涉及收入損失。若預算允許，建議搭配其他類型醫療險，包括自負額實支實付醫療險、住院日額醫療險，或癌症險及重大傷病險等一次性給付型保險，提升保障層級，享受更高品質治療並有效彌補經濟損失。最重要的是，務必要妥善規劃保險組合，才能讓醫療保障更全面更安心。（本文由新光人壽副總經理陳國揚提供，記者戴玉翔採訪整理）