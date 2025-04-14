癌症險四種給付方式 減輕負擔

癌症總是突如其來，及早透過保險展開防護網是第一要務，隨著醫療科技進步，口服標靶、門診化療或放療的癌症治療已不需住院，但現行多數醫療險仍以「住院」為給付條件，造成病患沉重的醫療負擔。壽險業者指出，市面上如今也細分為四種癌症險給付方式，包含一次給付型、療程型、癌症門診實支實付型、多次給付型癌症險，給民眾更多選擇。

壽險業者指出，市面上癌症險依照給付方式，分為一次給付型、療程型、多次給付型癌症險以及癌症門診實支實付型，其特性皆不同。一次給付型是當被保險人在保障期間不幸罹患癌症，根據醫生診斷證明向保險公司申請理賠，申請通過後將依據保單內容一次性給付保險金，供被保險人自行運用於後續的醫療行為，包含補貼標靶藥物等無住院或手術的醫療支出，療程期間若收入中斷也能安心休養，可即時緩解無法工作、收入中斷的風險。

療程型的癌症險，通常是終身險，提供11項罹癌後的相關醫療保障，包含癌症住院、癌症手術住院、癌症出院療養、癌症門診、癌症放射線或化學治療保險金等理賠給付。

多次給付型癌症險的特點則在於持續罹患癌症每年都可申請一筆理賠金，適合需長期治療的癌友，每年的一筆金可彈性運用。

另外，為解決「不住院診療」的癌症醫療需求及「住院必要性」的理賠爭議，也有業者推出「一年期癌症實支實付保單」，其具有兩大創新亮點，第一、專屬癌症實支實付保單，就癌症住院及門診醫療提供高額實支實付，更能補貼癌症治療費用；第二、將癌症門診實支實付也納入保障範圍，針對癌症治療，只要超過自負額，並在約定保障限額範圍內的醫療支出皆可申請理賠。