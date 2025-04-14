新一代癌症險 保障更全面

根據衛生福利部公布的最新2022年癌症登記報告，最新癌症時鐘平均每4分2秒有一人罹癌，比2021年快轉17秒。癌症連續42年居國人十大死因之首，平均每9分53秒就有一人因癌症死亡，隨著醫療科技不斷進步，新式療法的問世提高了癌症治療效果及存活率，但價格卻相當昂貴，因此不少壽險新推出的防癌險也增加新型治療保障，讓民眾補足缺口。

根據台灣癌症基金會2023年「台灣癌症家庭照護負擔大調查」，癌友的自費醫療比例約為64%，其中45%使用健保沒給付的藥物，且有超過二成癌友自費金額更是突破百萬。另外，癌症希望基金會的「癌症治療可近性政策建言書」顯示，癌症藥費年年增加，標靶藥物費用更是占了近六成，及早做好準備，便成為相當重要的課題。

圖／經濟日報提供

新光人壽推出「愛有醫靠防癌定期健康保險」，結合「一次性初罹癌＋癌後照護保障＋標靶治療費用」的新一代癌症保險，保障至保險年齡屆滿84歲。在目前市面上同類商品中，保障對保費性價比最高。自第二保單年度起，提供保戶初次罹患癌症之整筆保險金，讓保戶罹患初期癌症、輕度癌症或重度癌症時，在發現疾病早期就可以安心治療，而且罹癌後就豁免保險費，不用再對未來保費擔憂。

新光人壽指出，在同類型商品中，愛有醫靠是唯一提供保證給付五年癌後照護保險金，若保戶不幸於照護金給付期間內身故，尚未領取的癌後照護保險金，將依年利率2.25%貼現計算一次給付予受益人，即使身故也可將愛遺留給珍視的人。

保誠人壽則與渣打銀行攜手推出「珍心愛護防癌健康保險」，為針對中高齡者之防癌保障商品，投保年齡為50歲到78歲，投保後保障期間最高達90歲；該保單提供癌症（初期或輕度）保險金、癌症（重度）保險金、特定癌症（重度）保險金；還包含外溢機制，被保險人在契約有效期間內依保誠人壽通知提供「健康檢查報告」，經保誠人壽審核符合檢查項目標準者，於次一保單年度起享3%的保險費折減。

安達人壽推出「安心抗癌一年定期防癌健康保險」，保單共有四大特色：新式癌症達文西手術理賠、重度癌症標靶理賠、初次罹癌一次給付，以及保證續保至80歲。保單設計期望補足新式癌症治療費用的缺口，提供客戶更多元的醫療選擇。舉例來說，達文西機械手臂手術的優勢在醫師可藉由機械手臂輔佐執行精準的切除、修復和縫合。近年常用於子宮內膜癌、攝護腺癌，以及直腸癌等手術治療上。