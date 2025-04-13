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美債殖利率大漲 對美國、台灣造成劇烈影響有這些

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
美債市場近日上沖下洗、罕見出現劇烈波動。路透
美債市場近日上沖下洗、罕見出現劇烈波動。路透

美債市場近日上沖下洗、罕見出現劇烈波動。金融圈主管分析，美國債券殖利率對美國實體經濟影響巨大，且會透過國際金融市場傳導至台灣，持有大量台債的金融機構，要慎防美債殖利率彈升造成的評價損失。

美債殖利率對美國經濟影響有多大？央行報告指出，美國聯準會透過貨幣政策影響債券殖利率曲線的短、中及長期利率，進而影響實體經濟。

美債短天期殖利率影響美國消費者的汽車貸款或信用貸款等支出。中期殖利率會影響企業籌資成本，美國企業的資本支出周期多落於5年左右，其常透過發行公司債籌資，借款利率參考中期利率5年期指標進行加碼中期利率上升將推升企業成本，使其更加審慎評估資本支出計畫。

長天期殖利率則會影響美國房地產市場活動。美國房貸利率是以10年期公債殖利率為主要參考指標，並依個人信用及資產狀況進行利率加碼，長期利率上升將帶動房貸利率上揚，對房市景氣通常會帶來抑制作用。

金融圈主管表示，債券殖利率與價格呈反向，美債殖利率升高代表價格走低，近期美債殖利率上漲，很可能是遭到中國大陸、日本等國家拋售，顯示投資人對川普關稅與美國未來信心低落。

金融圈主管說，美債殖利率彈升，同樣會影響台灣。國內金融機構若持有大量美債，且以市價評估，帳上就會有評價損失。美債殖利率上升也會衝擊美股表現，因債券風險較股市的風險低，在公債殖利率飆高時，投資股市的報酬率又不一定會比投資債券高，會傾向把資金從股市移入債市，造成股票指數下跌。

對於立委建議，我國央行可與美國協商，協議降低持有美債利率，央行總裁楊金龍先前回應，「此做法不切實際」，美國公債殖利率是牽動美國金融市場的重要因子，若照此發展，投資人信心會受影響，「美國會先發生金融危機，進而造成全球金融危機。」

金融圈主管分析，全球央行、退休基金、機構投資人等均握有大量美債，若調降持有利率會衝擊市價、引發投資損失，一旦這麼做很可能引起投資人恐慌，導致市場拋售或贖回美債，再度促使美債價格暴跌，恐產生「滾雪球」般的惡性循環。

金融圈主管還說，美債殖利率曲線是全球眾多資產定價的基準指標，若公債殖利率波動劇烈，等於市場重要的定價基礎暴起暴落，恐導致金融市場秩序大亂。

殖利率 美國聯準會

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