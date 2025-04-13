境外金融中心2月獲利回溫 OSU虧轉盈餘1320萬美元

銀行、證券與保險3大國際金融業務2月獲利全數回溫，金管會揭露，2月銀行OBU稅前盈餘月增16.3%、保險OIU月增近63%，而OSU 2月單月稅前獲利轉虧為盈，賺1320.1萬美元。

金管會推動3大國際金融業務，包括被稱為「境外金融中心」或「國際金融業務分行」的OBU，以及保險國際業務分公司（OIU）、證券國際業務分公司（OSU），俗稱「金融3O」。

金管會揭露最新統計，今年前2月整體OBU稅前盈餘合計新台幣173.5億元，較去年同期增加95.3億元、年成長121.8%，其中，2月單月OBU稅前盈餘為93.4億元，月增16.3%。

金管會銀行局主秘王允中分析，OBU 2月獲利主因是美元利率下降、投資淨收益增加；與2024年同期相比獲利增加主因則是去年轉銷呆帳多、今年部分收回。

金管會也揭露，今年截至2月OBU存、放款餘額雙雙較2024年同期成長，截至今年2月底止，OBU存款總額為3兆9886億元，較去年同期增加6303億元、年成長18.8%；放款餘額為2兆4547億元，增加2569億元、年成長11.7%。

OSU部分，2月單月累計交易量為149億美元，年增55億美元；2月單月OSU稅前盈餘1320.1萬美元，與去年同期虧損823.5萬美元相比，則是寫下轉虧為盈的好成績。

金管會證期局副局長高晶萍說明，今年2月OSU獲利較1月和去年同期多，主要是今年美債殖利率下跌，讓持有部位產生評價利益。

今年前2月整體OIU稅前盈餘451.5萬美元，年減126.8萬美元、減幅逾21%。2月單月OIU稅前盈餘則為279.8萬美元、月增約63%。

細部觀察保險國際業務各項表現，產險業前2月稅前盈餘為96.9萬美元、年減39.93%；壽險業前2月稅前盈餘達272.2萬美元、年減16.43%。再保險業前2月稅前盈餘達82.4萬美元、年減9.65%。

金管會保險局副局長陳清源分析，OIU獲利減少原因為壽險業的利息收入減少，產險業則是再保攤回款項延遲入帳，再保險則是賠款準備金釋出。