台新銀行ATM支援無障礙無卡提款 近4000台同步升級

台新銀行積極推動金融友善服務，即日起領先業界於全台近4,000台ATM全面再升級，提供「無障礙無卡提款」及「字體放大」功能，讓高齡者、視障及身障者等不同需求客戶都能享有便捷的金融服務體驗，實現金融零距離的公平待客願景。

台新銀行指出，過去視障客戶若需存、提款，往往需要親自臨櫃辦理或仰賴親友協助。為了改善這一情況，除全行282台無障礙語音ATM既有之語音提款功能外，特別新增「語音存款」功能。這項功能透過語音導引，讓視障客戶可以不再依賴他人，即可獨立完成存取現金的操作。

不僅擴充ATM金融友善服務，台新銀行也相當重視多元友善需求，主動邀請心智障礙及視障團體共同合作製作「有聲易讀手冊」。該手冊針對存摺、印章、晶片金融卡遺失處理及存款種類介紹等內容，以簡單易懂的圖文搭配聲音說明，幫助高齡及心智障礙客戶更容易理解相關業務。

隨著高齡化社會的來臨，失智症人口逐漸增加，因此台新銀行也積極響應國民健康署推動的失智友善社區計畫。截至目前，全台101家分行均加入失智友善組織，並有超過1,900位分行同仁完成失智友善教育訓練，成為「失智友善天使」。透過教育訓練，同仁可以更加了解失智症者的需求，並適時提供茶水、休憩等友善服務，主動關懷並協助通報，與地方政府共同建構失智守護網，善盡企業社會責任。

此外，自今年三月起，為提升數位服務體驗，台新銀行將真人文字客服服務時間延長至24小時。這項措施不僅解決了聽障、語障客戶無法使用電話溝通的問題，同時也讓身處國外、不便電話聯繫的客戶能即時獲得協助。

為落實公平待客理念，台新銀行持續鼓勵內部各單位推動具體行動。今年已是第三年舉辦「台新銀行公平待客推動卓越單位」表揚活動，其中獲獎單位涵蓋個人金融、法人金融及金融市場領域，展現台新銀行在全方位金融創新上的卓越實力，以及對不同族群客戶權益的高度重視。

台新銀行秉持「認真、永續」的精神，同時兼容多元族群需求，積極推動普惠金融，深耕公平待客企業文化並秉持ESG理念與實踐，創造金融永續未來。