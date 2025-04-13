快訊

00878跌到18塊幾個人敢All In、大量買進？小師傅：第四天已i珍食

MLB／佐佐木朗希5局創生涯最長 僅失1分隊友神救援

印度工程師見台灣人1習慣 急問友人：不怕遭竊嗎？

可進場買房嗎？專家：四大價跌訊號都出現了「別撿刀」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

央行第七波信用管制迄今已半年，現在可以進場了嗎？全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，過往房市下跌有四大訊號，現在這些訊號已全部出現，房價可能有一~二成回檔幅度，此時不應輕易進場，以免撿到落下的刀子，慘遭套牢。

四大訊號包括「升息難貸款」、「房市賣壓攀升」、「信用管制強化」、「股災」。

以「升息難貸款」來說，雖然首季央行利率政策沒變動，但由於先前銀行放貸額度接近上限，市場出現搶貸，銀行紛紛「以價制量」，快速調高利率，第一季平均利率已來達2.5%，對購屋者買房意願產生很大影響。

不僅利率上升，央行第一季以金檢取代信用管制，銀行祭出收支比等措施，嚴格審查房貸，「貸不到」情況仍然存在，貸款困難，買氣必然萎縮，而買氣下滑，房價就很難撐在高點。

再看「房市賣壓攀升」。過去幾年房市火熱，屋主普遍惜售，為賣方市場。但隨著政府打炒房措施一波波，近期更陷限貸、川普關稅風暴，二手屋市場賣壓攀升從去年7月81,513間，到今年2月已經達到95,287間，大增約1.4萬間。

由於賣壓上升，降價屋數量跟著不斷增加，目前來看，屋主信心不斷減弱，房價已不可能再走高，而這樣的市況若延續到下半年，房市還可能出現拋售、多殺多的窘境。

至於「信用管制強化」，近年為調控房市，央行已經祭出七波信用管制，也讓購屋者買房貸款難度越來越高，如今因信用管制與股災，讓房市買氣萎縮，如果央行依然不鬆手，恐怕屋主連最後一根救命稻草都等不到，房市將更沒救。

而在「股災」方面，受川普關稅影響，台股連續崩跌，近日雖有回穩，但關稅不確定性仍在，股災隨時可能上演。股市、房市連動性高，如果股市崩跌，房市就很難獨善其身。

以2008年金融海嘯來說，股市重跌6成，各地房價也回檔1~2成，目前關稅風暴尚未平息，股市動盪不安，房市很難樂觀。

陳傑鳴表示，目前房市正面臨信用管制、房貸之亂、關稅風暴等利空襲擊，未來幾個月，股市重挫、水電雙漲、通膨惡化、升息都可能是國人可能面臨困境，今年別再想投資買房了，就算自住，也要慎選地段、產品，確保轉手性。

央行 房市 關稅

延伸閱讀

川普：14日將提供半導體關稅最新進展

金融時報：川普豁免電子商品關稅首見對中國退讓 專家警告小心1事

手機、晶片豁免美對等關稅 蘋果等科技巨頭暫鬆口氣

關稅豁免走廊 產品含美國成分逾20% 國安基金銜命進場護盤 防禦操作轉攻為守

相關新聞

可進場買房嗎？專家：四大價跌訊號都出現了「別撿刀」

央行第七波信用管制迄今已半年，現在可以進場了嗎？全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，過往房市下跌有四大訊號，現在這些訊號已全...

中華信評 16日談信用趨勢

金融市場巨震之際，中華信評16日將舉辦「2025年台灣金融業信用焦點」會議，金融評等分析師將針對台灣的銀行、保險、證券及...

匯市最前線／台幣32.6~32.9元波動

新台幣匯率上周五（11日）升值1.63角，以32.705元作收，連六升且為近兩個月新高。過去一周累計強漲3.83角，升幅...

壽險衝獲利瞄準新指標 積極累積CSM合約服務邊際

為2026年接軌國際新制，壽險公司除追求獲利成長，更得積極累積合約服務邊際（Contract Service Margi...

市場波動加劇 壽險業銷售遇挑戰

壽險業今年保費收入展望喜憂參半。壽險業者指出，目前市場仍以理財型產品為大宗，因競爭激烈，保單獲利空間下降，且投資市場環境...

中國信託、橋頭地檢署宣布合作 完成北中南防詐連線

北、中、南地檢署力挺「可疑金融帳戶通報機制」，中信銀行」為響應政府打擊詐騙政策，繼臺灣士林地方檢察署、臺灣臺北地方檢察署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。