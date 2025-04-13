可進場買房嗎？專家：四大價跌訊號都出現了「別撿刀」

央行第七波信用管制迄今已半年，現在可以進場了嗎？全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，過往房市下跌有四大訊號，現在這些訊號已全部出現，房價可能有一~二成回檔幅度，此時不應輕易進場，以免撿到落下的刀子，慘遭套牢。

四大訊號包括「升息難貸款」、「房市賣壓攀升」、「信用管制強化」、「股災」。

以「升息難貸款」來說，雖然首季央行利率政策沒變動，但由於先前銀行放貸額度接近上限，市場出現搶貸，銀行紛紛「以價制量」，快速調高利率，第一季平均利率已來達2.5%，對購屋者買房意願產生很大影響。

不僅利率上升，央行第一季以金檢取代信用管制，銀行祭出收支比等措施，嚴格審查房貸，「貸不到」情況仍然存在，貸款困難，買氣必然萎縮，而買氣下滑，房價就很難撐在高點。

再看「房市賣壓攀升」。過去幾年房市火熱，屋主普遍惜售，為賣方市場。但隨著政府打炒房措施一波波，近期更陷限貸、川普關稅風暴，二手屋市場賣壓攀升從去年7月81,513間，到今年2月已經達到95,287間，大增約1.4萬間。

由於賣壓上升，降價屋數量跟著不斷增加，目前來看，屋主信心不斷減弱，房價已不可能再走高，而這樣的市況若延續到下半年，房市還可能出現拋售、多殺多的窘境。

至於「信用管制強化」，近年為調控房市，央行已經祭出七波信用管制，也讓購屋者買房貸款難度越來越高，如今因信用管制與股災，讓房市買氣萎縮，如果央行依然不鬆手，恐怕屋主連最後一根救命稻草都等不到，房市將更沒救。

而在「股災」方面，受川普關稅影響，台股連續崩跌，近日雖有回穩，但關稅不確定性仍在，股災隨時可能上演。股市、房市連動性高，如果股市崩跌，房市就很難獨善其身。

以2008年金融海嘯來說，股市重跌6成，各地房價也回檔1~2成，目前關稅風暴尚未平息，股市動盪不安，房市很難樂觀。

陳傑鳴表示，目前房市正面臨信用管制、房貸之亂、關稅風暴等利空襲擊，未來幾個月，股市重挫、水電雙漲、通膨惡化、升息都可能是國人可能面臨困境，今年別再想投資買房了，就算自住，也要慎選地段、產品，確保轉手性。