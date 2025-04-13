市場波動加劇 壽險業銷售遇挑戰

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

壽險業今年保費收入展望喜憂參半。壽險業者指出，目前市場仍以理財型產品為大宗，因競爭激烈，保單獲利空間下降，且投資市場環境不確定性高，在市場波動加劇下，壽險公司外幣保單及投資型商品銷售面臨諸多挑戰。

富邦人壽指出，因應超高齡社會，持續推動多元幣別及繳別的分紅保單、利變型及高保障商品，提供客戶全方位退休規劃保障．預料今年分紅、利變、投資型保單占比分別約50%、25%、15%，新契約保費（FYP）成長幅度可望逾一成。

凱基人壽除持續推出符合客戶青睞的利變型商品，今年也重返分紅保單市場並強化布局投資型保單；凱基人壽表示，今年回歸分紅保單市場，是希望多提供客戶一個解決方案，以更豐富精準商品組合滿足客戶需求。

台灣人壽商品策略以傳統型保單為主，投資型保單為輔。傳統型以利變型商品為主力，同時持續推動保障型、意外及健康險（A&H）商品銷量。

保單 壽險業

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