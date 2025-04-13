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中華信評 16日談信用趨勢

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

金融市場巨震之際，中華信評16日將舉辦「2025年台灣金融業信用焦點」會議，金融評等分析師將針對台灣的銀行、保險、證券及非銀行金融機構等行業剖析在川普2.0時代、以及資本市場波動環境下，金融產業未來幾季的信用趨勢及值得關注的風險面向。

中華信評近期已陸續針對各金融業出具最新報告，在「台灣銀行業更新：銀行業面對不確定性升高的2025年應可保持其韌性」報告中指出，台灣的經濟表現與美國經濟政策的緊密關聯，可能會影響台灣銀行業今年的績效表現，因此2025年銀行可能更需要目前擁有的充裕資本水準，以在未來12個月吸收潛在經濟衝擊。

中華信評強調，台灣對美國經濟仰賴程度高，國內經濟受美國政策變動影響風險升高。可能會對台灣的家計單位與企業造成衝擊，進而影響銀行業。

不過，台灣銀行業擁有允當至強健等級的資本緩衝空間，有助於在未來一年因應市場的不確定性。

美國 華信

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