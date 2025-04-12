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台幣六天強升4.91角

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣與美元。聯合報系資料照
新台幣與美元。聯合報系資料照

熱錢與投信業大匯回，激勵匯市爆量強升。匯銀主管透露，熱錢與投信業匯入逾14億美元，新台幣匯率昨（11）日盤中狂升2角，為避免新台幣升速過快，中央銀行聯手購油款、軍備款與進口商進場搶美元，升值金額縮至1.63角，以32.705元作收，連六升且為近兩個月新高；匯市交易熱翻天，昨日爆出28.645億美元成交巨量。

央行數據顯示，新台幣匯率連六天升值，累計升值4.91角。過去一周新台幣匯率累計強漲3.83角，升幅1.17%。

昨日主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供
昨日主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供

美元指數大跳水、失守100大關，主要亞幣紛紛大漲。央行統計顯示，美元指數昨天下跌2.66%，日圓匯率領軍激升2.4%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元勁揚1.71%，星元匯率強彈1.32%，新台幣匯率升幅0.5%，超前人民幣匯率的0.33%。

儘管前一日美股重挫，台股在國安基金進場「點火」下由黑翻紅，終場大漲528點，收在最高點19,528.77點，高低震盪逾1,100點。

匯銀主管說，外資早在前兩天就提前匯入「卡位」，昨天終於進場買超台股逾300億元，不排除下周仍將繼續進場低接績優股。

匯銀主管分析，新台幣匯率近期表現意外強勢，不論台股漲還是跌，新台幣匯率都堅持「走升值的路」，主因除熱錢匯入外，還有國人海外基金贖回款陸續匯回，激勵新台幣匯率升值。

匯銀主管說，美國財政部的匯率報告快出來了，這段時間新台幣強勢升值，展現央行並未壓低匯率的誠意。

台幣匯率 新台幣

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