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業績回溫 壽險業首季新契約保費收入估逾2,700億元、年增逾五成

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

美國聯準會啟動降息循環後，壽險業持續拉高宣告利率，吸引保戶投資；據業者估計，全體壽險業今年第1季新契約保費收入可望突破2,700億元，較去年同期增加逾50%，顯示壽險業業績持續回溫。

壽險業高層指出，單看今年3月，各家業者積極衝刺業績下，壽險業單月新契約保費可望突破千億元、為近年來的新高紀錄。

各公司公告數據顯示，六大壽險今年首季新契約保費合計為1,611億元，較去年同期增加48%；且國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽、台灣人壽與新光人壽，今年首季新契約保費全數較去年同期成長。

壽險龍頭國泰人壽3月新契約保費212.6億元，高居業界第一，今年首季新契約保費衝破500億元、達549億元，年成長逾一倍，國壽表示，除意外險與健康險（A&H）商品銷售動能穩健外，投資型商品新契約保費也同步增長。

富邦人壽3月新契約保費99.3億元，首季新契約保費達350億元，年增近24%；富邦人壽表示，商品策略持續聚焦分期繳及保障型商品。

南山人壽3月新契約保費93.2億元，首季新契約保費267億元，年增逾三成。南山人壽以投資型年金、美元理財型及高保障商品為銷售主力，加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，整體醫療險商品動能穩健。

凱基人壽3月新契約保費77.5億元，首季新契約保費196.1億元，大幅成長73.5%；台灣人壽3月新契約保費59.6億元，首季新契約保費141.7億元，年增21.5%；新光人壽3月新契約保費40.1億元，首季新契約保費107億元，年增近一成。

保費 壽險業 富邦人壽

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