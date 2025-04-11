前財長蘇建榮將出任高雄銀行獨立董事 股東會後上任
曾任財政部長、現任政大國際金融管理學院院長的蘇建榮，將出任高雄銀行（2836）獨立董事，高雄銀行已正式提名蘇建榮為獨董候選人，預定5月23日股東常會進行補選完成後正式上任。
高雄銀2023年董事會全面改選，一共選出四席獨立董事，其中有兩席獨董先後請辭，2024年股東常會先行補選一席，另一席則是今年股東常會再行補選，高雄銀找來曾任財長的蘇建榮擔任獨董，董事會陣容可謂如虎添翼。
蘇建榮是在2022年底因自學校借調期滿而辭卸財政部長，之後曾擔任金融研訓院董事長，並回歸學術界，現擔任政大國際金融學院院長。蘇建榮是高雄人，也算與高雄銀行有地緣關係與淵源。
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