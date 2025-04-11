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2025國泰青年節熱血登場 客戶子女獎學金、3x3籃球賽

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
2025年的「國泰青年節」活動報名徵件中。國泰金控／提供
2025年的「國泰青年節」活動報名徵件中。國泰金控／提供

秉持「大樹成長、公益深耕」的理念，國泰金控（2882）連續49年辦理「國泰青年節」系列活動，以培育青年、推動健康生活與實踐永續發展為目標，期待回饋保戶並與社會大眾共創更好的未來。2025年的「國泰青年節」活動已於即日起開放報名，內容涵蓋「客戶子女獎學金」及「高中暨大專3x3籃球賽」，誠摯邀請全台年輕學子一同參與，發揮潛能，邁向更好的未來。

助力青年成長，培育未來人才

長期關注教育與青年發展，國泰人壽與國泰世華銀行攜手提供客戶子女獎學金，讓學子安心學習、追求夢想，每年吸引超過6萬名學子踴躍參與。活動採網路申請，若符合資格且通過審核確認後，即可獲得精美紀念品，還能參加獎學金抽籤活動。大專組獎學金得主每人新台幣5,000元、高中組每人新台幣3,000元，申請期限自即日起至4月22日止，歡迎符合資格的學生把握報名機會。

以球會友，揮灑汗水、擁抱健康人生

運動不僅能鍛鍊體魄，更能培養團隊合作與運動家精神。國泰青年節的「高中暨大專籃球3X3」已成為全台學子矚目的年度籃球盛事，今年將於5月10日起在全台各地舉辦4場初賽，並於6月21日在台北市實踐大學籃球場進行決賽。

總獎金高達數十萬元，歡迎全台熱愛運動的籃球好手組隊挑戰，在球場上揮灑汗水、享受競技的樂趣。名額有限，報名從速。

國泰青年節不僅關注青年培力與健康生活，更致力於打造永續發展的社會。透過長期投入教育公益與體育推廣，期盼為年輕世代提供更多機會，讓他們成為推動社會進步的關鍵力量。

更多報名資訊，可上網搜尋「國泰青年節」 https://www.cathay-young.com.tw

2024年國泰青年節，高中/大專男女冠軍隊合照。國泰金控／提供
2024年國泰青年節，高中/大專男女冠軍隊合照。國泰金控／提供

國泰人壽 新台幣 獎學金

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