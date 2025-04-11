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中國信託、橋頭地檢署宣布合作 完成北中南防詐連線

經濟日報／ 記者 任珮云／台北即時報導

北、中、南地檢署力挺「可疑金融帳戶通報機制」，中信銀行」為響應政府打擊詐騙政策，繼臺灣士林地方檢察署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣新北地方檢察署以及臺灣臺中地方檢察署後，11日再度攜手臺灣橋頭地方檢察署（簡稱「橋頭地檢署」）共同簽署「可疑金融帳戶通報機制」合作備忘錄（Memorandum of Understanding, MOU），透過五大地檢署回饋偵辦案件時獲悉的風險關聯態樣，精進中國信託銀行的防詐監控機制。橋頭地檢署檢察長張春暉、中信銀行總經理楊銘祥、中國信託金融控股公司法遵長金延華、中國信託育樂公司董事長陳國恩皆出席見證。

橋頭地檢署檢察長張春暉表示，這次與中信銀行合作的「可疑金融帳戶通報機制」，透過檢警雙向合作，加快檢調偵查案件的速度，檢方也回饋偵辦案件中獲悉的風險關聯態樣，相信更有機會掃蕩大型的詐欺集團幕後，提供全民更安全的金融環境。

中信銀行總經理楊銘祥特別感謝五大地檢署對於中信銀行的信賴，互惠的合作將可有效提升「可疑金融帳戶通報機制」的精準度，加快辨識出可疑金融帳戶並迅速管控，從源頭及時阻斷不法金流，保護客戶金融財產安全。更期許中信銀行同仁繼續努力強化打詐措施，擴大檢銀聯防反詐機制的範圍，強強聯手打造金融防詐守護網，守護民眾財產權益。

中信銀行自2023年與橋頭地檢署、臺灣高雄地方檢察署及臺灣臺南地方檢察署共同建立「異常帳戶預警通報機制」，遇有疑似詐欺被害人匯款時，通報追查詐騙集團關聯戶，或於疑似車手帳號取款時，通報轄區刑事警察大隊到場盤查，地檢署、刑事警察大隊及中信銀行三方相互串聯加速追查偵辦詐騙案件，成效顯著。此次與橋頭地檢署共同簽署「可疑金融帳戶通報機制」合作備忘錄，期待能進一步強化防詐監控機制，同時也完善北、中、南防詐連線，擴大防堵詐騙犯罪力道。

中信銀行 中國信託金融控股 詐騙集團

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