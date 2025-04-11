對等關稅急轉彎 新台幣連6升單週狂漲3.83角

台股今天繼續反攻，新台幣匯率則在熱錢湧入、美元跳水兩大因素助攻下，延續漲勢，收盤收在32.705元，強升1.63角。本週美國對等關稅進展峰迴路轉，新台幣匯率仍上演連6升，本週狂漲3.83角或1.17%，週線連2紅。

美國總統川普上任以來，高舉關稅大刀，4月2日更對全球超過180個國家祭出對等關稅措施，引發國際股市崩跌，儘管9日宣布暫緩90天，各國獲得喘息空間，國際股市群起狂歡，但經貿政策的不確定性並未消退，華爾街股市10日再度湧現賣壓，道瓊工業指數重挫1014.79點；那斯達克指數大跌737.66點或4.31%，費城半導體指數狂瀉337.15點或7.97%。

美股重挫，拖累台股今天早盤最低下跌581點，但台積電、聯發科、鴻海等權值股開低走高，多檔AI指標股、航運股漲停，股價指數翻紅，終場勁揚528.74點，收在今天最高點19528.77點，高低震盪逾1100點。

新台幣兌美元則是延續升勢，今天因美元指數大跳水，失守100大關，又有熱錢湧入助攻，兩大因素激勵匯價勁揚，盤中最高升抵32.668元，且交投熱絡，台北及元太外匯市場總成交金額衝出28.645億美元的驚人天量。

新台幣今天同步收週線，本週累計狂漲3.83角或1.17%，週線連2紅。

回顧本週新台幣走勢，在對等關稅利空衝擊下，新台幣仍一路升值，外匯交易員說明，支撐本週新台幣匯率升值因素不盡相同，前幾天是外資賣超台股的賣壓未完全出籠，又有美元下跌、海外投資款贖回，以及進口商買盤進場等因素。

而在川普宣布對等關稅暫緩之後，市場正面解讀，熱錢大量湧入，進一步推動新台幣升勢，此外，外匯交易員指出，美元指數失守100大關重要心理價位，近2年首見，也是重要指標，新台幣匯率區間可望向下移動，穩住32元。