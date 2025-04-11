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【重磅快評】關稅戰接下來是貨幣戰 提防台幣升值衝擊經濟

聯合報／ 主筆室
美元指數今日跌破100，關稅戰進一步演變為貨幣戰，新台幣未來被迫升值將是可預見的趨勢。圖／聯合報系資料照片
美元指數今日跌破100，關稅戰進一步演變為貨幣戰，新台幣未來被迫升值將是可預見的趨勢。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普點燃關稅大戰，即使在關稅政策突然轉彎下帶動各國股市一片歡騰，但資本市場的連動效應繼續蔓延。除了美債殖利率漲（代表債券價格跌），美元指數今日跌破100，關稅戰進一步演變為貨幣戰已露端倪，新台幣未來被迫升值將是可預見的趨勢。

金融緊張局勢加劇全球匯市動盪，美元指數今天跌破100，是2023年7月來首見，反映因為市場對關稅的不確定性，導致資金流出美元而走貶。接下來各國對美元的升貶程度會不同，這將是一場「混戰」，例如處在關稅戰暴風圈的人民幣承受巨大貶值壓力，日本及台灣為了要換得較低的關稅稅率，日圓、新台幣應該都會對美元升值。

這符合川普的計畫。川普要的就是美元貶值，以刺激出口。

因為過去強勢美元雖維繫了美國的金融霸權，讓美國可以用低成本舉債，但這對美國帶來產業空洞化、就業流失等後遺症。所以美國一是必須想辦法強迫其他國家來分擔美元儲備地位的代價，二是要求聯準會（Fed）降息連帶促使美元貶值，重拾美國對外的貿易競爭力。

不過，近日川普近日啟動的關稅戰又會抵銷美元貶值力道。一來是因為被課重關稅的國家，理論上會以貨幣貶值來提振出口。因此日前一份在金融圈廣為流傳的「海湖莊園協議」，內容核心是針對美國的巨額貿易逆差及經常帳赤字，要扭轉不平衡就得讓美元貶值，頗有重演1985年「廣場協議」模式的意圖，與主要貿易國協調該國貨幣對美元升值。川普的經濟顧問米蘭（Stephan Miran）主張以降低關稅為條件，換取他國配合貨幣協議，意即用個別談判出較低關稅的方式換取該國貨幣對美元升值。

不過，美元貶對美國未必全然是好處。川普既希望美元弱勢以利出口，又持續以高關稅與制裁維護美國經濟霸權，這種「經濟民族主義」與「貨幣霸權」的內在衝突，成為美元地位的最大風險來源，會打擊全球對美元的信心，誘發「去美元化」或其他不可逆的連鎖反應。最近黃金作為避險資產需求上升，即反映市場對美元霸權的焦慮。但現實是全球尚未形成足以替代美元的貨幣體系，即使中國大陸一直希望以人民幣跨境支付系統與數位貨幣，來取代美元的地位，迄今還未成氣候。

回到台灣的處境，川普政府對台暫緩實施高關稅後，因熱錢湧入而帶動新台幣升值，接下來在稅率談判的過程中，我方可能會遭受到更大的升值壓力。過去中央銀行被外界認為是「阻升不阻貶」，以協助出口產業，也因此始終被美方列在匯率操縱觀察名單上，隨著與美國進入「一對一」關稅談判階段，新台幣肯定會被迫升值。對台灣民眾來說，新台幣升值代表對外購買力變強，有利進口物價，但對仰賴出口的經貿則是一大打擊，賴政府馬上就得面對「貶值保出口vs升值避制裁」的政策兩難。

新台幣 美國經濟 關稅

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