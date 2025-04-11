稀有10%高利美元定存來了 不限小額1個月賺2,700元利息

第2季稀有超高利10%美元定存與台幣活儲登場，小資、上班族或股票投資人，資金暫時停泊可賺高息，而且不是只限小額存款，讓你有感賺利息。王道銀行（2897,O-Bank）今天宣布推出新台幣高利活儲及美元高利定存優惠活動，新戶新台幣階梯活儲年利率最高10%、美元定存1個月年利率10%優惠，另不限新、舊客戶，所有客戶凡以新台幣兌換美元累積兌換金額達5,000美元（含）以上，亦可享美元定存1個月年利率10%優惠，最高可存1萬美元，讓你拿到利息有感；此外，王道銀行還提供所有客戶新資金新台幣6個月定存年利率2.2%、美元3個月定存年利率5%等優惠，多項優利存款專案讓客戶可靈活配置資金。

自即日起至2025年6月30日止，凡首次開立王道銀行存款帳戶者，自成功開戶次一營業日起算兩個月內，可享新台幣階梯高利活儲優惠，新台幣活儲帳戶日終餘額新台幣5萬元（含）以內享年利率10%，新台幣50,001元至20萬元（含）享年利率2.1%，超過新台幣20萬元則依王道銀行活儲牌告利率計息；另於前述期間內完成帳戶開立之新戶，自成功開戶日起至2025年7月31日15:30止，可享一個月期美元定存年利率10%優惠，單筆起存金額為美元1,000元，最高上限為美元1萬元（含）整，每人限存一筆。

同時，王道銀行亦針對所有客戶推出新資金新台幣定存優惠，自即日起至2025年5月2日15:30止，當下存款總餘額較2025年3月31日日終餘額之新增存款，皆可享新台幣六個月定存年利率2.2%優惠，單筆起存金額為新台幣2萬元（含），單筆最高上限為新台幣300萬元（含）整。此外，王道銀行更提供所有客戶多項美元定存優惠，自即日起至2025年6月30日止，凡以新台幣兌換美元金額累積達5,000美元（含）以上者，即可透過王道APP或網銀申辦一個月美元定存專案，享年利率10%優惠，單筆起存金額為1,000美元，單筆最高上限為1萬美元（含）整，每人限存一筆。

另亦推出新資金美元定存優惠，即日起至2025年5月29日15:30止，所有客戶當下存款總餘額較2025年3月31日日終餘額之新增存款，皆可享美元3個月定存年利率5%優惠，單筆起存金額為300美元（含），最高上限為10萬美元（含）整。前述期間內，自他行匯入美元至王道銀行，每筆均享匯入匯款手續費5折優惠，如單筆匯入金額達1萬美元（含）以上，則享匯入匯款手續費0元優惠。