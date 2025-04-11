亞洲資產管理中心高雄專區 劃定中正路以南到亞灣區

亞洲資產管理中心將從高雄出發，高市經發局劃定範圍有「金融街」之稱的中正路街以南，一直到亞灣區範圍，將與金管會共創4兆元高資產管理商機，預計於今年7月正式營運。

金管會4月1日發布「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」，針對財富管理高資產客戶業務，國際金融業務、國際保險與國際證券業務，促進台灣金融市場規模發展，本次開放38項試辦業務，涵蓋銀行、投信、投顧、證券商及保險業。

高市府配合金管會，公告亞洲資產管理中心專區範圍，盼與金管會以「2年有感、4年有變、6年有成」，並以金融業資產管理規模增加4兆元，鼓勵符合資格的金融機構遞件申請，將於7月正式營運。

高市經發局長廖泰翔表示，高雄歷經3年，成功爭取成為第一處試辦地點，「高雄專區」首推以亞灣區為重點發展區域，考量高雄中正路過去一直是高雄重要金融街產業群聚效益，因此「高雄專區」劃定採中正路以南、民族與民權路以西、復興三路以北到亞灣區（以上均含兩側相鄰街廓）為範圍。

經發局指出，金融業者可在上述範圍內，以新設據點或既有據點，擴充辦理試辦業務，結合全台首座以綠色金融科技為主題的「高雄金融科技創新園區」，未來將與周遭的台灣碳權交易所與淨零學院，打造連結國際的綠色金融科技生態系。

經發局補充，為鼓勵加速業者進駐，亞洲資產管理中心高雄專區預計比照「亞灣2.0計畫」，提供企業006688租金補助，即第1、2年免租金，3、4年打6折，5、6年8折，預計將帶動資產管理產業、法律稅務專業機構與家族辦公室等金融服務進駐專區，吸引海外資金與人才回流，平衡南北金融發展。