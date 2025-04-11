4月電子期漲 金融期跌
台北股市今天上漲528.74點，收19528.77點。4月電子期收1052.85點，上漲40.45點，逆價差0.73點；4月金融期收1955.2點，下跌17.6點，正價差4.5點。
4月電子期以1052.85點作收，上漲40.45點，成交1849口。5月電子期以1053點作收，上漲39.8點，成交14口。
電子現貨以1053.58點作收，上漲36.61點；4月電子期貨與現貨相較，正逆價差0.73點。
4月金融期以1955.2點作收，下跌17.6點，成交1158口。5月金融期以1942.8點作收，下跌33.2點，成交21口。
金融現貨以1950.7點作收，下跌3.7點；4月金融期貨與現貨相較，正價差4.5點。實際收盤價以期交所公告為準。
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