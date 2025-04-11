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4月台股期指漲622點

中央社／ 台北11日電

台北股市今天終場漲528.74點，收19528.77點。4月台指期以19524點作收，上漲622點，與現貨相較，逆價差4.77點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，4月期貨18902點、5月期貨18899點。

台股今天終場漲528.74點，收19528.77點，成交金額新台幣5141.08億元。

4月台指期貨以19524點作收，漲622點，成交12萬9747口；5月期貨以19511點作收，漲612點，成交6011口。實際收盤價格以期交所公告為準。

台指期 台灣期貨交易所

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