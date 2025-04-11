上海商銀承作海外信保市占率超過15% 居國銀之冠

上海商銀（5876）長期配合政府政策運用海外信用保證基金的保證機制，協助台商在海外拓展事業，共同發展我國經貿實力，已連續8年榮獲海外信保基金頒發獎項，此次再創佳績，2024年度承做海外信保績效斐然，榮獲海外信用保證基金頒發「總送保融資金額優等獎」，以及越南同奈分行獲頒「分行送保件數及融資金額特優獎」等兩項績優獎項，實為與客戶共創雙贏之成果。

上海商銀成立110年來，一貫秉持「服務社會、輔助工商實業、發展國際貿易」的經營宗旨，以企業金融為核心，中小企業為主力客群，並發揮外匯及國際金融競爭優勢，近年來更強化布局亞太，連結香港子行上海商業銀行於歐美及大陸、香港等地的分行，提供台商客戶更完整的國際金融服務，並致力於開設新分行據點，增加開拓新市場與新客戶的新通路，在業務推展上以「低耗資本業務」為重點，提供客戶更完整的金融服務。該行向來善用信用保證基金保證機制，除了強化客戶信用品質，降低風險，也減少耗用資本，提高使用資本的報酬率，可謂一舉兩得。

上海商銀表示，與海外信用保證基金簽立信用保證契約迄今已歷近22年，雙方長期緊密合作，承作海外信保金額向來領先同業，市占率超過15%，獨占鰲頭，並捐贈海外信用保證基金，以厚植其基金規模，強化其承保與風險承擔能力，彼此相輔相成，相得益彰。歷經全球經濟變化劇烈時局，該行仍全力配合海外信用保證基金協助僑台商站穩腳步、發展事業共度難關，成為台商強力的後盾，並將持續配合政府政策，積極推展海外信保業務，協助台商取得融資管道，創造台商客戶、海外信用保證基金及銀行三贏局面。