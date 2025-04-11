公股銀增放款1千億予融資租賃業 財政部遭糾正

監察委員賴振昌、王幼玲、蔡崇義今天透過新聞稿指出，公股銀行4年間對融資租賃業放款增加近新台幣1000億元，且6家放款超過百億元的放款利率明顯低於民營銀行，財政部對公股銀行的管理機制顯有未逮，已提案糾正財政部。

賴振昌等人調查公股銀行對融資租賃業放款一事，日前已提出調查報告並獲監察院財政及經濟委員會通過糾正財政部，並促請行政院確實評估改善相關缺失。

3位監委今天透過新聞稿指出，融資租賃業可以滿足未達銀行標準者的資金需求，且可減少地下錢莊氾濫，但近來融資租賃業以「先買後付」（Buy NowPay Later，BNPL） 、中古車貸款等融資方式，吸引國人購買各類型商品，其中大量年輕人甚至在學學生卻以此類模式進行消費，除引起財務問題外，也產生過度消費疑慮。

根據監委調查，8家公股銀行對融資租賃業放款在4年間增加近1000億元，成長逾3倍，但同一時期民營銀行成長幅度則僅約22%，且6家對該產業放款超過100億元的公股銀行對其放款利率明顯低於民營銀行，使得融資租賃公司向公股銀行借款的利差高於民營銀行，也成為輿論質疑融資租賃公司利差過大因素之一。

監委表示，財政部本可透過指派的高階經理人有效管理公股銀行，但108年後公股銀行對融資租賃公司放款即快速增加，截至112年底已增加逾3倍，卻直到113年引發社會爭議，財政部才在提醒公股銀行強化對融資租賃業的授信審核及貸後追蹤管理等措施。財政部對公股銀行的管理機制，顯有未逮，因此提案糾正財政部，也要求行政院確實評估訂定融資租賃公司專法及指定業務主管機關的可行性。