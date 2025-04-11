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信用卡詐騙免驚 台中銀推30期分期付款援助計畫減壓

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台中銀行總行大樓。台中銀行／提供
台中銀行總行大樓。台中銀行／提供

針對日益嚴重的詐騙問題，台中銀行（2812）表示，詐騙手法日新月異，唯有提升全民警覺性，才能從根源降低受害風險。跳脫傳統講座形式，台中銀行日前於「大甲媽祖文化季」戶外活動現場，以該行的吉祥物為發想，設計了富有趣味的防詐問答遊戲看板，問答內容涵蓋了常見的詐騙手法，如投資詐騙、愛情詐騙和釣魚簡訊等，讓防詐知識自然融入日常生活，透過寓教於樂的方式，有效強化了民眾對詐騙特徵的辨識能力。

除了協助民眾建立防範詐騙的風險意識外，台中銀行還在信用卡每筆發送OTP驗證密碼簡訊中標示防範詐騙警語、中英文幣別及金額。為了進一步保護客戶，該行也新增了「網頁識別碼」比對機制，客戶須在驗證網頁中，點選與該行發送內容相符的「網頁識別碼」及輸入正確「交易驗證碼」，兩項資料皆驗證正確後才會接續信用卡授權流程，大幅降低持卡人遭受詐騙的潛在風險。

針對遭受詐騙而衍生的信用卡消費款項，如果依國際組織規定無法向收單機構扣款，且持卡人亦沒有相關約款得據予免責者，該行也提供「無息分期付款援助計畫」，最高可申請30期零利率分期償還，大幅度減輕持卡人負擔，降低還款壓力，以避免影響其信用。

為保護民眾的財產安全，台中銀行表示將持續致力於提升信用卡使用的安全性，並精進識詐、阻詐及防詐各面向之防詐措施，擔任防詐的守門員，避免民眾成為詐騙的受害者。

信用卡 台中銀行 詐騙

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